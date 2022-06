Yönetici olarak gittiği şehirde kültür elçisi oldu

İş yaşamına Türk Hava Yolları (THY) İtalya Bari Genel Müdürü olarak devam eden Ömür Kahraman, son olarak 4 yıldır yaşadığı Puglia eyaletini anlattığı kitabıyla İtalya’da kültür sanat alanında verilen “Premio Federico II” ödülüne layık görüldü. Salih Şeref İş yaşamına Türk Hava Yolları (THY) İtalya Bari Genel Müdürü olarak devam eden Ömür Kahraman, Moldova Hava Yolları’nda 3 yıl, Filistin Havayolları’nda 8 yıl yöneticilik sonrası THY’de gizli müşteri ve fahri gözlemcilik biriminin kurulmasına ön ayak oldu. Daha önce Ostomi (stoma) hastalığını yenme hikayesini anlattığı “Torbayla Yaşamak” adlı kitabıyla yazma serüvenine başlayan yazar, kendisi gibi hastalanıp çaresizliğe düşen insanlardan aldığı umut dolu mesajlarla insan hayatına dokunmanın değerini fark ederek ikinci kitabını çıkartmaya karar verdiğini açıkladı. İngilizce ve Arapça dillerinde 25 yıldır kokartlı turist rehberliği de yapan Kahraman, görev için gittiği Bari’de “Puglia’da bir Ömür” adlı eseri kaleme aldı., “Pek çok detayın yer aldığı bir çalışmaya imza atmış oldum”

AA muhabirine Puglia’nın tarihi ve turistlik yerlerinden San Nicola Kilisesini, Alberobello ve Polignano a Mare’yi anlatan Ömür Kahraman, subay bir babanın kızı olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gezerek büyüdüğünü söyledi. Kahraman, üniversite yıllarından beri turizm sektöründe de çeşitli şirketlerde çalıştığını belirtti. İtalya’nın 20 eyaletten oluştuğunu aktaran yazar, “Bu eyaletlerden birisi de Puglia, Bari şehri de onun başkenti, ben de 4 yıldır burada görev yapıyorum.” dedi. Kahraman, ilk tayini çıktığında Bari hakkında çok az şey bildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: “O gün Bari ile ilgili ciddi anlamda tanıtım yapılmasına karar verdim. Pandemiye İtalya’dayken yakalanmıştım, o dönemde burası biliyorsunuz çok ağır şartlardaydı. Ne kadar süreceğini de bilmiyorduk, ben de buranın THY müdürü olarak işimize de yarayabilecek, yolcularımıza geldikleri zaman Puglia’nın neresi olduğunu anlatan bir broşür hazırlamaya karar verdim. Fakat pandemi uzadı, broşür bize yetmemeye başladı. O zaman düşündüm ki bu ince küçük bir gezi kitabı olsun. En çok gezilen yerleri yazayım, yolcularımıza geldiklerinde hediye ederiz, belki buraya tekrar gelmelerini ya da duyurulmasını sağlarız. Bu da bizim için güzel bir pazarlama olmuş olur diye düşündüm.” Küçük bir gezi kitabı olarak düşündüğü çalışmanın yaklaşık 600 sayfalık kapsamlı bir tanıtım eserine dönüştüğünü aktaran Ömür Kahraman, “Pandemi iki yılı aşkın devam etti bu bölgede, ben de bu süre zarfında her bir köyü, her bir kasabayı, tarihiyle kültürüyle, gezilecek yerleri, varsa önemli restoranları, arabanızı nereye park edeceğiniz, en iyi dondurmayı nerede yiyebileceğiniz, en ucuz pizzaların nerede olduğu gibi pek çok detayın yer aldığı bir çalışmaya imza atmış oldum.” diye konuştu. Puglia’nın Eyalet Başkanı Michele Emiliano’nun eserin ön sözünü yazdı

Kahraman, Puglia’nın tarihi ve kültürel benzerlikleriyle Türk toplumuna da yakın olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Örneğin Antalya Demre’de yaşamış bizim Noel Baba olarak bildiğimiz San Nicola’yi, Bari’nin koruyucu azizi olarak görüyorlar. Noel Baba kültürü burada o kadar önemli ki, 1100’lü yıllarda İtalyan denizciler San Nicola’nın kemiklerini Demre’den çalarak buraya getirdiklerinde bir Osmanlı paşasının yaşadığı yere katedral yaparak gerek Ortodoksların gerekse Katoliklerin aynı çatı altında ibadet edebilecekleri dini merkez haline getirmişlerdir. Mesela Türk donanmasından Osmanlı döneminde çok korktukları için her 3 kilometrede bir dumanla birbirlerine haber salacakları Torre adındaki gözetleme kuleleri yapmışlar. Alberobello, Harran Kümbet Evlerinden esinlenerek yapılmış konik çatılı evleri Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri. 17. yüzyılda çatısı olan evlerden çok ciddi vergiler alındığı için hızlıca yıkılıp inşa edilebilen evler yapılmış.” Çalışmasının yakın zamanda farklı dillere de çevrileceğini belirten yazar, Puglia’nın Eyalet Başkanı Michele Emiliano’nun kitabın ön sözünü yazmış olmasının da gurur verici olduğunu söyledi. Kahraman, devlet televizyonu Rai 1’in canlı yayınladığı ödül törenine anne ve babasının da katılmasının kendisine büyük mutluluk yaşattığını dile getirerek, “Ailemin daha önce yaşadığım hastalık sürecinde olduğu gibi hayatımın her aşamasında bana verdikleri destekler sayesinde bazı şeyleri başarabildiğimi düşünüyorum ve onlara her zaman minnettarım.” ifadelerini kullandı. “Yabancısı olduğu bölgeyi titizlikle anlatan bir gezi kitabı çıkarttı”

Ömür Kahraman’ın babası emekli topçu Kıdemli Albay Vahdettin Kahraman ise kızlarının doğumundan bugüne kadar her zaman kendilerini gururlandıracak şeyler yaptığını söyleyerek, “Hep bakir konulara değinerek eserler yazdı. Daha önce hastalığıyla ilgili kaleme aldığı kitabı bir hastanın gözünden alanında tektir diye düşünüyorum. Benzer şekilde Puglia’da devlet görevlisi olarak kaldığı sürede pandemide evden çıkmadığı günleri değerlendirmek için yabancısı olduğu bölgeyi titizlikle anlatan bir gezi kitabı çıkarttı.” değerlendirmesinde bulundu. Kahraman’ın annesi Nafize Kahraman ise kızlarının çok saygılı ve başarılı bir kişi olduğuna değinerek, özellikle yabancı bir ülkede ödül almasından gurur duyduğunu ifade eti. Yaklaşık 600 sayfalık “Puglia’da bir Ömür” kitabı Destek Yayınları’ndan okurlarla buluştu. AA