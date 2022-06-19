Tarz dışı hareketler

Mehmet Tez

Müzikte son yıllarda türler ve tarzlar arasında sınırlar iyice kayboldu. Daha doğrusu sanatçıların artık bir tarz tercihi pek yok.

Rock şarkılarını sevdiğiniz bir sanatçı bir gün rap şarkıyla çıkageliyor. Rap sanatçısı club parçası yapıyor. Türküler söyleyen biri bir bakmışsınız rock şarkıyla çıkmış. Pop zaten nereye çeksen oraya gitmekte.

Mesela Çakal. Son dönemin yıldızı parlayan yeni rapçisi. Mumble, trap, drill derken bu hafta dans prodüktörleri Arem Özgüç ve Arman Aydın’la iş birliği yaptığı “Dünya Fani” diye bir club şarkısıyla çıkageldi. Drill’cilerin EDm’e ne zaman el atacağını bekliyordum ne zamandır, işte oldu sonunda. Şimdi DJ ve prodüktörler eğer biraz öngörülü olabilirlerse buradan çok hit çıkar.

Canozan, akustik gitarıyla mırıl mırıl şarkılar söylemeye ya da o ara yükselen kadın indie vokal kimse onunla düet yapmaya mola verdi bu hafta. Bir adet rock şarkıyla dikkat çekti. “Piç”. Güzel bir yol, umarım devamı gelir.

İkiye On Kala için de değişim çanları çalıyor. O da bu hafta Türkiye’ye uyarlanmış The Radio Dept. havalarından çıktı, bir adet rock şarkısı yayınladı. “Yine Bi Hastane Sahilinde” melodik rock/pop türünde “catchy” bir parça olmuş.

Mavi Gri’nin konser görüntülerinden oluşan bir video ile yayınlanan “Yanlış Liman” adlı yeni şarkısı da arabesk’e iyiden iyiye girmiş. Mavi Gri pek çok popüler rock ekibi gibi arabesk’le rock arasında ince bir çizgide duruyor. Bu şarkıda ibre özellikle gitar solo bakımından arabesk tarafında. Öneri: Neden elektro bağlama solo denemiyorsunuz? Bu tip şarkılarda iyi gidebilir.

Kahraman Deniz’in tam olarak hangi tarza yakın olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlayamadım. Genel olarak rock çerçevesinde değerlendiriliyor. Son dönemdeyse bayağı bir savrulmalar yaşadığı kesin. Saçları sarıya boyatıp kendini elektronik ve funk’a vermiş gibi görünüyor buradan bakınca. Bu hafta yayınladığı “Boş İstasyonlar”ı dinleyen biri bu sanatçının daha önce rock şarkılarıyla popüler olduğunu tahmin edemez.

Son dönemin herhalde en acayip iş birliklerinden biri bu hafta Sertab Erener ve Şanışer’den geldi. Aslında Hande Yener ve Tepki de acayiplikte hiç fena değildi doğrusu. Bu acayip iş birlikleri konusunu ayrıca derleyeyim ben en iyisi.

Pop sanatçısı Sertab Erener ile rap sanatçısı Şanışer, sözleri Aysel Gürel’e ait eski bir Sertab şarkısını bir rock şarkı olarak yeniden yaratmaya karar verdiler ve sonuç cayır cayır gitar sololu bir adet yeni “Vur Yüreğim”. Videoyu izlemek isteyenler neden YouTube’da bir uyarıyla karşılaşıyor onu tam anlamış değilim. Şarkıda da videoda da herhangi bir şiddet unsuru ya da benzeri bir “zararlı” madde bence yok. Haberlerde her gün gördüğümüz görüntüler. Dünya bu.

“Young Turks”

2006’da Caius Pawson tarafından kuruldu Young Turks. Bilen bilir alternatif label’lar arasında özel bir yere sahiptir ve sonradan kitlesel üne kavuşan bazı isimleri bünyesinden çıkarmıştır. Bugün Beggars Group altında faaliyetlerine devam ediyor. The xx, FKA Twigs, John Talabot, Sampha gibi çok sevdiğim isimlerin yer aldığı, Londra’nın en baba alternatif şirketlerinden biri. “Young Turks” ismi anladığınız gibi Jön Türklerden (Genç Türkler) geliyor. İngilizcede argoda Young Turks, asi gençlik anlamında kullanılıyor. Şirket de adını buradan almış. Ve sonra olanlar olmuş.

Bu isme karşı bir kampanya başlatıldığı anlaşılıyor. Jön Türklerin 1915’deki Ermeni tehcirini yapanlar olduğundan hareketle gelen eleştirilere şirket daha fazla dayanamıyor ve geçen yıl nisan ayında adını “Young” olarak değiştiriyor. Yani adından Türk’ü atıyor. Sadece “Young” yani “Genç” kalıyor geriye. Yeni öğrendiğim bu bilgiyi neden paylaşmak istedim?

Ben şu ana kadar yurt dışında ülkemin adıyla “Hindi glu glu” diye dalga geçen kimseyi görmedim. Ama işte adından Türk’ü çıkaran şirket var. Asıl mesele hindi mindi değil. Bizim başka konulara odaklanmamız lazım.

Milliyet Gazetesi