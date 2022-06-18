Renkleri karanlıkla boğmak istiyorlar

Fotoğraf: Fatoş Erdoğan/Dokuz8 Haber

İstanbul Üniversitesi’nde AKP’li, MHP’li ve gerici gruplar Onur Haftası etkinliğini hedef gösterdi. Onur Haftası kapsamında piknik yapmak isteyen öğrencilerin etkinliği, kalabalık halde üniversite önüne gelen gerici güruhun saldırma olasılığına karşı iptal edildi.

Onur Haftası kapsamında üniversitelerde etkinlikler düzenleniyor. Bir etkinlik de İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilmek istendi. Öğrenciler, Onur Haftası kapsamında iletişim fakültesi önünde piknik etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı. Öğrencilerin etkinliği duyurmasıyla Genç Hareket ve Genç Düşünce Topluluğu isimli gerici topluluk öğrencileri hedef göstermeye başladı. Gerici topluluk öğrencilerin bu etkinliği yapmasına izin vermeyecekleri yönünde tehditlerde bulundu.

HEDEF GÖSTERİLDİLER

Pikniği hedef alan AKP İstanbul Üniversitesi Teşkilatına ait İÜ ÜNİAK isimli hesap “Bizim onurumuz bize yeter!” başlıklı açıklamasında öğrencilere “sapkın bir azınlık” diyerek hakarette bulundu.

Ülkü Ocakları ise “Bizim olan Beyazıt’ta sözde şenlik özde terör örgütü propagandasına dönüşen şovlara en ufak müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Etkinlik dün yapılmadan önce İletişim Fakültesi önünde cübbeli, sarıklı, şalvarlı bir grup gerici toplanmaya başladı. Beyazıt Kampüsü çevresinde toplanan gerici kalabalık, tekbirler eşliğinde yürümeye başladı. İletişim Fakültesi öğrencilerinin aktardığı bilgilere göre başta gerici kalabalığın fakülte içine girmesine izin verilmedi. Fakültenin etrafında toplanan gericiler çevreyi sardı. Gerici kalabalık artınca linç riskine karşı öğrenciler etkinliği iptal etmek zorunda kaldı.

‘POLİS BİZİ SUÇLADI’

Öğrencilerden biri yaşananları şu şekilde anlattı: “Biz kalabalığı video çekiyorduk. Sınavları olan arkadaşlarımız vardı okulda. Fakülte sınırları içinde şortlu kız arkadaşlarımız da vardı. Bizim olduğumuz tarafa gelmeye, bize saldırmaya çalıştılar. Polis bizi fakültenin içine soktu.”

Polislerin öğrencileri fakülte binası içine sokarken “Siz de tahrik ediyorsunuz” dediğini aktaran öğrenci “Polis, biz burada oldukça kalabalığın bizden tahrik olduğunu söyledi” dedi. Polislerin gerici kalabalığa herhangi bir müdahalesi olmadığı, gerici kalabalığın uzaklaşmasının ardından fakülte binasına alınan öğrencilerin ‘bahçede durmamak’ kaydıyla dışarı bırakıldıkları, sınavı olan öğrencilerin ise binada tutulduğu öğrenildi.

BirGün Gazetesi