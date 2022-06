Pervin Buldan: Alevilerin ibadethaneleri cemevidir; Nokta

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün İstanbul’da; partisinin “Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı” başlıklı toplantısına katıldı. fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programa HDP yöneticileri ile bazı Alevi derneklerinin temsilcileri de iştirak etti. 5 Mayıs günü Tunceli'de duyurdukları "Alevilere Eşit Yurttaşlık Hakkı" kampanyasına ilişkin konuşan Buldan, kampanyanın amacının, Alevilerin haklı mücadelesinde aynı yolda birlikte yürümek olduğunu söyledi. "Kampanyanın amacı Alevilerle birlikte yürümektir" Alevilere Eşit Yurttaşlık kampanyasının amacının, görmezden gelinen, ayrımcılığa uğrayan Alevi toplumunun eşit yurttaşlık temelindeki hak taleplerine güçlü bir şekilde HDP olarak ses olmak olduğunu söyleyen Buldan, Amacımız Alevilerin haklı mücadelesinde aynı yolda birlikte yürümektir. Alevilerin inanç bağlarıyla birbirlerinden özellikle koparılmaya çalışıldığı bu dönemde Alevilerin çok yönlü olarak ayrımcılığa uğradığı, bütün temel konularda inkâr edildiği, yok sayıldığı ve bu ülkenin eşit yurttaşlık meselesinde Kürtler kadar, Ermeniler kadar, Süryaniler kadar, kadınlar kadar büyük bir ayrımcılığa uğradığı bir topluluktan Alevilerden bahsediyoruz” dedi. “Alevilerin mücadlesi haklı ve onurlu bir mücadeledir” HDP olarak kuruldukları günden bugüne kadar bu kadim topraklarda yaşayan herkesin, her inancın, kimliğin ve her rengin, özgür ve eşit bir yurttaşlık temelinde kendilerini ifade edebileceği bir ortamın yaratılması için bu mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Pervin Buldan, “Alevi toplumunun yüzyıllardır eşit yurttaşlık hakkını amaçlayan mücadeleleri hiç kuşkusuz haklı ve onurlu bir mücadeledir. Bu mücadele eşitlik, birlikteliğe dayalı, özgür yaşam mücadelesidir. Tıpkı bu coğrafyada yaşayan Kürt halkının vermiş olduğu onurlu mücadele gibi. Tıpkı bu coğrafyada, bu kadim topraklarda yaşayan diğer inanç ve kimliklerin verdiği mücadele gibi Alevi yurttaşlarımızın verdiği mücadelenin oldukça kıymetli olduğunu özellikle belirtmek isterim” şeklinde konuştu. “Hakikatlerle yüzleşilmeli” Alevi toplumunun yaşadığı acıların, Kürt halkının yaşadığı acıların, Süryanilerin, Ermenilerin yaşadığı acıların, bu toprakların yaşadığı ortak acılar olarak adlandırılmasının da çok önemli olduğunu ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şöyle konuştu: Alevi toplumu, bu topraklarda yaşadıkları kıyımların asla unutulmadığını, Alevi toplumunun inanç ve kimliğine mensup insanların tarih boyunca yasal ve anayasal olarak inkâr edildiğini, inanç merkezlerine el konulduğunu, kapılarına kilit vurulduğunu, Seyit Rıza gibi birçok inanç önderlerinin idam edildiğini ve Koçgiri’de, Dersim’de Maraş’ta, Gazi’de birçok katliamların yaşandığını ve Alevilerin özellikle bu yaşadığı acılarda sadece Alevi toplumunun değil, bu coğrafyada duyarlı tüm kesimlerin ve demokratik örgütlerin büyük bir duyarlılık sağladığını da biliyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Çünkü bu katliamlar, bu acılar, bu yaşananlar hafızlarda tazeliğini koruduğu gibi o döneme ait ne varsa bugün ona benzer birçok şeyin yapıldığına tanıklık ediyoruz. Elbette ki hakikatlerle yüzleşilmesi ve onarıcı bir adaletin tesis edilmesi gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz “Alevilerin ibadethaneleri cemevidir” İktidarın sunduğu sadaka ve lütuf siyasetini, Alevi toplumuna bahşedilen bir mesele olarak elbette kabul etmediklerini belirten Buldan, “Ciddiyetten ve samimiyetten uzak bu teklifin, Aleviler tarafından kabul edilmediğinin ve edilmeyeceğinin farkındayız. Hakiki çözüm, Aleviler başta olmak üzere tüm inanç ve kurumlarının eşit yurttaşlığının tanınması ve anayasal güvence altına alınmasından geçiyor. Alevilerin ibadeti cemdir, ibadethaneleri cemevidir. Nokta. Bunun üzerine başka bir söz söylenemez, başka bir tarif yapılamaz. Bu konuda söz, yetki, karar Alevi yurttaşlarımızın ve kurumlarınındır” dedi. “Parlik ve Dedelik unvanları yasaklanmamalı” Pervin Buldan, şöyle konuştu: Pirlik ve dedelik gibi unvanlar üzerindeki yasaklamaların bir an önce kaldırılması talebi hem Alevilerin hem de HDP olarak bizim Alevi yurttaşlarımızın bir sorunu. Alevilerin çok önem verdiği pirlik ve dedelik unvanları bugün HDP tarafından da birçok soru önergesi ve kanun teklifiyle TBMM’de gündeme getirilen konuların başında geliyor. Kamuda Alevilere yapılan ayrımcılık, bu da hâlen Alevi yurttaşlarımızın kamuda görev almalarına yönelik büyük bir baskının olduğu, hiçbir şekilde temsiliyetlerinin olmadığı konusu da hepimizin gündeminde olan konuların başında geliyor Bu yüzyıl, barışların olacağı yeni bir yüzyıl olacak” Verilen mücadelede Alevilerle birlikte bu mücadeleyi yürütecekleri sözünü veren Pervin Buldan, “Bu yolda birleşmek gücümüzü ve kazanımlarımızı birleştirmek zorundayız. Zaman tam da bu zamandır. Buna yürekten inanıyoruz. Bu coğrafya çok büyük zulümler, çok büyük acılar yaşadı. Bu yüzyıl, büyük acılarla geçti ama bu yüzyıl, bu acıların artık yaşanmayacağı büyük kazanımların, büyük başarıların, büyük barışların olacağı yeni bir yüzyıl olacaktır. Sizi temin ederim ki şuna dayanarak söylüyorum. Kazanımlarımız, dik duruşumuz bunu gösteriyor; inancımız, mücadelemiz ve direnişimiz bunu gösteriyor. Büyük kazanacağız, büyük başaracağız, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte başaracağız” diye konuştu. ANKA Independent Turkce