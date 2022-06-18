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Ordu’da gezilecek tarih yerler 

2022-06-18

Akoluk Köprüsü
 Atik İbrahim Paşa Cami
 Aziziye (Yalı) Camii
 Başkotanı Köprüsü
 Bolaman Kalesi ve Hazinedaroğlu Konağı
 Cıngırt Kalesi Fatsa
 Cotyora ( Bozukkale)
 Çamaş Hisarbey Köyü Kaya Mezarı-Çamaş Ordu
 Çayır Camii-Çaybaşı/Ordu
 Çifte Hamam – Ordu
 Delikkaya Kaya Mezarı-Merkez/Ordu
 Dikenlice Kaya Mezarı – Ordu
 Düz Mahalle Kilisesi – Ordu
 Efirli Camii ve Mezarlığı-Perşembe/Ordu
 Emir Yakup Kümbeti – Ordu
 Eskipazar Büyük Hamam-Merkez/Ordu
 Eskipazar Küçük Hamam – Ordu
 Gençağa Kalesi – Ordu
 Gölköy Kalesi / Gölköy – Ordu
 Göller Köyü Kalesi – Ordu
 Hamidiye (Hükümet) Camii – Ordu
 Kaleköy Kalesi – Ordu
 Kaleköy Kalesi Kaya Mezarları-Ünye/Ordu
 Kardeşler Köyü kaya mezarı – Ordu
 Kemer Köprü – Ordu
 Kestane Köyü Camii – Ordu
 Kestane Köyü Kemer Köprüleri – Ordu
 Kirazlimanı Çeşmesi-Merkez/Ordu
 Kurul Kalesi Yerleşkesi – Ordu
 Kuşfenak Kalesi-Kumru/Ordu
 Laleli Cami – Ordu
 Meletios Kalesi-Mesudiye/Ordu
 Mesudiye Kültür Merkezi – Ordu
 Muzadere Kilisesi – Ordu
 OBKT/Ordu Belediye Karadeniz Tiyatrosu
 Oluklu Çeşme – Ordu
 Paşaoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi
 Saray Camii-Ünye/Ordu
 Sarpdere Köprüsü – Ordu
 Selimiye Camii – Ordu
 Sucuali Kaya Mezarı – Ordu
 Şeyh Abdullah Türbesi – Ordu
 Şid Abdal Türbesi ( Şidlü Dede) – Ordu
 Taşbaşı Kültür Merkezi (Eski Cezaevi-Kilise) – Ordu
 Tekke (Kargılı) Camii – Ordu
 Tozkoparan Kaya Mezarı – Ordu
 Tuzak Köyü Türbesi / Akkuş – Ordu
 Ünye Kalesi – Ordu
 Ünye Müze Ev / Ünye – Ordu
 Ünye Saray Hamamı-Ünye/Ordu – Ordu
 Yalı Kilisesi-Ünye/Ordu
 Yeni Cuma Camii-Çaybaşı/Ordu
 Yunus Emre Türbesi/Ünye – Ordu
 Zaferi Milli Mahallesi Çeşmesi – Ordu

https://www.ordugazete.com/ordu-da-gezilecek-tarih-yerler/19958/

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