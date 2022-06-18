Akoluk Köprüsü
Atik İbrahim Paşa Cami
Aziziye (Yalı) Camii
Başkotanı Köprüsü
Bolaman Kalesi ve Hazinedaroğlu Konağı
Cıngırt Kalesi Fatsa
Cotyora ( Bozukkale)
Çamaş Hisarbey Köyü Kaya Mezarı-Çamaş Ordu
Çayır Camii-Çaybaşı/Ordu
Çifte Hamam – Ordu
Delikkaya Kaya Mezarı-Merkez/Ordu
Dikenlice Kaya Mezarı – Ordu
Düz Mahalle Kilisesi – Ordu
Efirli Camii ve Mezarlığı-Perşembe/Ordu
Emir Yakup Kümbeti – Ordu
Eskipazar Büyük Hamam-Merkez/Ordu
Eskipazar Küçük Hamam – Ordu
Gençağa Kalesi – Ordu
Gölköy Kalesi / Gölköy – Ordu
Göller Köyü Kalesi – Ordu
Hamidiye (Hükümet) Camii – Ordu
Kaleköy Kalesi – Ordu
Kaleköy Kalesi Kaya Mezarları-Ünye/Ordu
Kardeşler Köyü kaya mezarı – Ordu
Kemer Köprü – Ordu
Kestane Köyü Camii – Ordu
Kestane Köyü Kemer Köprüleri – Ordu
Kirazlimanı Çeşmesi-Merkez/Ordu
Kurul Kalesi Yerleşkesi – Ordu
Kuşfenak Kalesi-Kumru/Ordu
Laleli Cami – Ordu
Meletios Kalesi-Mesudiye/Ordu
Mesudiye Kültür Merkezi – Ordu
Muzadere Kilisesi – Ordu
OBKT/Ordu Belediye Karadeniz Tiyatrosu
Oluklu Çeşme – Ordu
Paşaoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi
Saray Camii-Ünye/Ordu
Sarpdere Köprüsü – Ordu
Selimiye Camii – Ordu
Sucuali Kaya Mezarı – Ordu
Şeyh Abdullah Türbesi – Ordu
Şid Abdal Türbesi ( Şidlü Dede) – Ordu
Taşbaşı Kültür Merkezi (Eski Cezaevi-Kilise) – Ordu
Tekke (Kargılı) Camii – Ordu
Tozkoparan Kaya Mezarı – Ordu
Tuzak Köyü Türbesi / Akkuş – Ordu
Ünye Kalesi – Ordu
Ünye Müze Ev / Ünye – Ordu
Ünye Saray Hamamı-Ünye/Ordu – Ordu
Yalı Kilisesi-Ünye/Ordu
Yeni Cuma Camii-Çaybaşı/Ordu
Yunus Emre Türbesi/Ünye – Ordu
Zaferi Milli Mahallesi Çeşmesi – Ordu
https://www.ordugazete.com/ordu-da-gezilecek-tarih-yerler/19958/
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