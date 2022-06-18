Hz. Muhammed’in kızı hakkındaki film beni de rencide etti ama protestocular hatalı

Bu tür gözdağlarının uzun ve tehlikeli bir geçmişi var. Burada serpilmesine izin vermemeliyiz

Rabbil Sikdar

1990’da Afro-Amerikalı sinemacı ve profesör Henry Louis Gates Jr., sansürün sanata göre konumunu, lincin adalete göre konumuyla tanımlamıştı. Gates Jr.’ın bu sözü, Salman Rüşdi’nin Şeytan Ayetleri adlı kitabı üzerine kopan kargaşa sırasında yayımlanmıştı. 30 yıldan fazla bir zaman sonra bu söz, bazılarının ifade özgürlüğünün tam olarak ne olduğunu anlayamamasının üzücü bir yansıması olmayı sürdürüyor.

Rüşdi’nin karşılaştığı kargaşa bugün yeniden alevlendi: Sığınmacı bir çocuğa Hz. Muhammed’in kızı Fatma’nın anlatılması merkezinde gelişen The Lady of Heaven (Cennet’in Hanımı) adlı bir film Birleşik Krallık (BK) genelinde sinemalardan çekildi. Filmde kutsal figürlerin rolleri herhangi bir oyuncuya verilmemişti ama CGI (Bilgisayar Üretimli İmgeleme) kullanılmıştı. Bu, Müslüman çoğunluklu dünyada hemen yaygın eleştirilere yol açtı ve film İran, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerde yasaklandı. Bu arada film, Şii azınlık kökenli Müslümanlar tarafından yapılmıştı ve birçok Sünni Müslüman filmin kutsal figür tasvirlerinin kasıtlı biçimde olumsuz olduğunu hissetmişti.

BK’de Bolton, Blackburn, Bradford, Sheffield ve Birmingham’da gösteriler düzenlendi. Nihayetinde Cineworld artan baskılara yenik düştü ve filmi tüm sinemalarından çekti. Birçok kimse gösterilerin barışçıl olduğunu iddia ettiyese de Birmingham’daki bu yöndeki bir gösteride, bir katılımcı filmi göstermenin sonuçları olacağı ve Müslümanların doğuştan peygamberlerinin onurunu savunmak için eğitildiği uyarısında bulundu.

İnsanların buna mümkün olduğunca şiddetle karşı çıkması önemli. Pek çok kimse filmi saldırgan ve nahoş bulmuş olsa bile bu, filmin geri çekilmesi için neden olamaz. Sanat bizi konfor alanlarımızdan asla çıkarmayan bir şey olamaz. Aksine değerli olan her fikri ve geleneği ele alır ve meydan okur. Şiddeti doğrudan kışkırtmadıkça da geri çekilemez.

Küfür kültürünü savunanlar bu saldırgan tepkilere sıklıkla atıfta bulunarak, bunları neden eleştirmemiz veya alay etmemiz gerektiğinin sebebi olarak ileri sürer. Bu, esasen insanların şiddet yanlısı olduğunu ve rasyonel olamayacağını, sesimizi çıkardığımızda bunu davet ettiğimiz için de korku içinde yaşamamız gerektiğini kabul etmek demektir. Bu, Müslümanları aksi halde şiddet uygulayacağı için küfür kültürü tarafından tasma takılması gereken kızgın köpekler olarak tasvir ediyor. Bu, söz konusu uyarıları her tür eleştiriye karşı aşırı kırılgan bir ideolojiye hizmet etmekten ziyade kişilerin kendi çıkarınaymış gibi göstererek, insanları kendinden şüphe duyarak sessizliğe gömen ustalık işi bir yöntem.

Bazıları filmin gösterimine karşı yaşananlar ile hoşgörüsüz ilericiliğin günümüzdeki ilerleyişi arasında paralellik kurabilir ancak bunun Güney Asya’da daha derin kökleri var. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’te, dini azınlıkların, laiklerin, ateistlerin ve diğerlerinin Hinduizm veya İslam’a hakaret ettikleri algılandığı için öldürülmesi yaygın bir vaka. Üstelik her şeye uygulanır bir hal alacak. Pakistan’da geçen sene Sri Lanka’lı bir yönetici, İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle çalışanları tarafından öldürülmüştü. Gerçek suçu neydi? İslami dizeler yazılı bir afişi indirmişti. Sürüklendi, öldüresiye dövüldü ve yüzlerce kişilik bir kalabalık tarafından yakıldı.

Hindistan’daysa Müslümanlar, Hindular için kutsal olan inekleri korumak adına Hindutva aşırılıkçıları tarafından korkunç derecede sık biçimde öldürülüyor.

Independent Turkce