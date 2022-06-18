Elon Musk’tan 1453’lü paylaşım: Kapıyı kilitledim mi?

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iplerin gerilmesine göndermede bulunan Elon Musk’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Musk’ın paylaştığı görselde uykuya dalmak üzere olan bir Bizans askeri ” Did I lock the gate?” (Kapıyı kilitledim mi?)” diye düşünüyor. Altında ise ‘1453- Konstantinople’ ifadesi yer alıyor.

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