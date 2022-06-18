Cübbeli’nin paylaşımıyla gündeme geldi… İBB Musevi gassalın yanı sıra tüm inanç grupları için din görevlisi istihdam etti

Independent Türkçe’ye bilgi veren İBB yetkilileri, tüm inanç gruplarının cenaze ve dini ritüelleri için din görevlisi istihdam edildiğini, bu uygulamanın Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra başlatıldığını belirtti

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube hesabından yayınladığı sohbetinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yahudi gassal görevlendirmesini değerlendirdi.

Cübbeli’den İBB’ye destek

Ünlü, açıklamasında İBB’nin uygulamasına destek verdi ve “Burası laik bir ülke… Doğru yapmışlar Yahudi’yi bizim hoca mı yıkasın?” dedi.

Sohbetinde, cemevi dedesine maaş bağlanmasının da doğru bir uygulama olduğuna değinen Ünlü’nün açıklamaları, kamuoyunda yankı buldu.

İmamoğlu kazandıktan sonra başladı

Independent Türkçe’ye bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Cübbeli’nin tweetiyle gündeme gelen uygulamanın yeni başlamadığını, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra diğer dinlere ve mezheplere mensup İstanbullular için görevlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre bu uygulama, geçmiş belediye başkanlarının görevde olduğu dönemde yoktu.

2019 yılındaki İBB seçimlerinden bu yana, bütün inanç gruplarının cenaze törenlerindeki dini ritüellerin yerine getirilmesi için din görevlileri istihdam edildi.

İnanç Masası kuruldu

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olmasından sonra kurulan “İnanç Masası”nda, Alevi, Sünni, Şii, Caferiler için din görevlilerini istihdam edildi.

Ayrıca, gayrimüslimler için de bu uygulama hayata geçirildi. Böylece, İstanbul’da yaşayan her inanç grubundan vatandaşın cenaze işlemleri ve dini ritüelleri için din görevlisi kadroya alındı.

The Independentturkish

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