Cinsel tacizlere yeterince tepki vermeyen Belçikalı piskopos kardinallik unvanını reddetti

Belçika’nın Gent Piskopos’u Papa Francis’in sunduğu kardinallik unvanını Belçika Katolik kiliselerinde yaşanan cinsel istismarlara yeterince tepki vermediği gerekçesiyle reddetti.

Piskopos Luc Van Looy “kurbanları yeniden zedelememek için” Papa Francis’ten unvanı reddedişini kabul etmesini istedi. Papa’nın bu isteği kabul ettiği bildirldi.

2004-2020 yılları arasında Belçika’nın kuzey batısındaki Gent kentinin piskoposu olarak görev yapan Sales cemaatinin üyesi Van Looy, Papa Francis’in 27 Ağustos’ta toplanacak olan kilise meclisine katılacak 21 piskopostan biri.

İleri yaşı nedeniyle bir sonraki papalık seçimini gerçekleştirecek kardinaller toplantısına katılması beklenmese de, Papa Francis Van Looy’u kardinal unvanı vereceği beş din adamından biri olarak seçerek kiliseye sunduğu ömür boyu hizmeti onurlandırmak istemişti.

Kardinaller Papa’nın ana danışmanları olarak görev yapıyor. 80 yaşın altındaki kardinaller Katolik Kilisesi’nin ruhani liderinin ölümü üzerine Vatikan’a giderek gizli oylamaya katılıyor ve bir sonraki papanın seçiminde görev alıyor.

Belçika Kilisesi’nin karnesi kötü

Belçika piskoposlar konferansı Gent Piskoposu’nun kararıyla ilgili yaptığı açıklamada kardinallik unvanının verilmesinin çok olumlu tepki yarattığını, fakat aynı zamanda da Gent Piskoposu olarak dini çalışmalarında tacizlere karşı yeterli enerji ile tepki vermemesinin eleştiriye yol açtığı bildirildi.

Konferans piskoposun kardinallik unvanını reddetmesini anlayışla karşıladıklarını belirtti ve kurbanların iyiliğini ön plana alarak kilisenin tacizlere karşı savaşını sürdüreceğinin altını çizdi.

Belçika Kilisesi taciz olaylarının üstünü kapama konusunda kötü bir karneye sahip. Kilise 2010’da yayımlanan en az 13 kurbanın intihar ettiğine dair rapor üzerine 1950’lere kadar uzanan 500’en fazla taciz olayı yaşandığını kabul etti.

Aynı yıl Bruges Başpiskoposu, rahip ve piskopos olduğu dönemlerde yıllarca kendi yeğenini cinsel açıdan taciz ettiğini itiraf etti, ardından istifasını sundu. Bruges skandalı olarak bilinen olayda Belçika Kilisesi’nin başındaki Kardinal Godfried Danneels’in de kurbanı suskun kalmaya zorladığının anlaşılması üzerine kilisenin itibarı zedelendi.

Belçika’da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişi geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde(AİHM) Vatikan aleyhine dava açmak istemiş, ancak AİHM Vatikan’ın egemen dokunulmazlığa sahip olduğunu belirterek dava açılamayacağına hükmetmişti.

Euronews