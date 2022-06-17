Yerevan’da “Miss BDT 2022” uluslararası güzellik yarışması başlıyor

“Miss BDT 2022” uluslararası güzellik yarışması Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde yapılacak.

3 Haziran itibariyle, 15 Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesinden 23 kız çocuğu Ermenistan’da bulunuyor. Birçoğu arkadaş edinmeyi başarmış olsa da, şu anda herkesin hayali aynı – Taç. Kim taca sahip olacağına profesyonel jüri karar verecek.

Jüri, Ermenistan’dan ve yurtdışından uzmanlar içeriyor. İsimleri yarışma günü açıklanacaktır.

Güzeller, Ermeni takıları ile 3 performans sergileyecek.

Ermenistan Kamu Radyosu