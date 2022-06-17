Suriye’de Kesab kasabasına iki roket isabet etti

Suriye’de Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Kesab kasabası yakınına iki füze isabet etti. Füzelerin rejim muhalifi terörist gruplarca fırlatıldığı belirtiliyor.

Suriye’nin Lazkiye vilayetine bağlı çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı Kesab’a iki roket atıldı. Saldırı kasabada hafif hasarlara yol açtı.

Suriyeli Ermenilerinin “Kantsatsar” sitesinin facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada roketlerin atıldığı sırada Kesab Meydanı’nın merkezinde bir devlet etkinliğinin gerçekleştiği bildiriliyor.

İki füzenin de bir dağa düştüğü belirtiliyor.

Agos