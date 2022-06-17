Sümela Manastırı Nerede? Trabzon Sümela Manastırı’na Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Ülkemizin dört bir yanında tarihi eserler ve doğa güzellikler yer almaktadır. Hem tarihi eserlerle geçmişe yolculuk yaparken hem de doğanın muhteşem manzarasına karşı derin bir nefes alabiliyorsunuz. İşte böyle yerlerden biri olan Sümela Manastırı tarihin en eski yapılarından biri olarak görülmektedir. Sümela Manastırı, halk arasında “Meryem Ana” adı ile anılır. Karadeniz bölgesinin en önemli turizm kaynağı da demek yanlış olmaz. Sümela Manastırı nerede? Eğer bu tarihi yere gitmek istiyorsanız tam size göre rota hazırladık. Trabzon Sümela Manastırı’na nasıl gidilir, nereye bağlı? İşte tüm detaylar…

Trabzon’un muhteşem doğası, bitki örtüsü ve tarihi yapısı her yıl milyonlarca turisti bu şehre çekmektedir. Özellikle Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı bu turistlerin gelmesinde önemli payı vardır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla adeta gelen turistlere doğanın güzelliklerini görsel şölen şeklinde sunmaktadır. Rivayete göre Bizans İmparatoru I.Theodosius zamanında (375-395) Atina’dan gelen Barnabas ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu söylenmektedir. Meryem Ana adına kurulan manastırın “Sümela” adını “siyah” anlamına gelen “melas” sözcüğünden aldığı düşünülmektedir. Sümela Manastırı nerede? Sizleri fazla bekletmeden Trabzon Sümela Manastırı’na nasıl gidilir, nereye bağlı? İşte yanıtı…

Sümela Manastırı Nerede?

Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Altındere vadisi sınırları içerisinde yer almaktadır. Meryem Ana Deresi’nin batı yamaçlarında yer alan bu manastır, Kara tepesinin üzerinde ve deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte konumlanmış durumdadır. Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi olarak bilinir.

Açılış Saati: 08:00

Kapanış Saati: 19:00

Gişe Kapanış Saati: 18:30

Sümela Manastırı Nasıl Gidilir?

Karadeniz turları, otobüsler, uçak seferleri ve kişisel araçlarla Trabzon’a geldikten sonra Sümela Manastırı’na gitmek daha kolaydır. Sümela’ya gitmek için öncelikle Trabzon otogarından ya da havalimanından kent merkezine geçiniz ve Trabzon merkezinden güneye giderek Maçka ilçesine ulaşın. Maçka’ya ulaştığınızda 16 km doğuda Altındere köyü bulunmaktadır. Buraya kadar otobüslerle, tur minibüsleriyle gelebileceğinizi unutmayın. Ardından manastıra en yakın olduğunuz noktada araçlardan inmeniz gerekecek. Sonra girişe doğru yürümeniz gerekiyor.

Trabzon Sümela Manastırı arası yaklaşık 1 saat sürmektedir. Fakat manastıra tırmanmak için dik ve virajlı yolun zahmetini çekmek durumunda olduğunuzu hatırlatalım. Sümela Manastırı’na ulaştıktan sonra muhteşem manzaranın her şeye değdiğini göreceksiniz. Yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olanların buraya gelmeden önce yaklaşık olarak 200-300 basamaklı bir merdivenden geçmesi gerektiğini hatırlatalım.

Sümela Manastırı Maçka Altındere Vadisi’nde yer aldığı için Trabzon’a 47 kilometre, Maçka İlçesi’ne 17 kilometre uzaklıktadır. Yolu asfalt olup ulaşımı kolaydır. Uzun uzun sıra dağların içinden geçerek manastıra ulaşacaksınız. Orman içi 300 metrelik yaya yürüyüşü vardır.

Adres: Altındere Vadisi, 61750 Altındere/Maçka/Trabzon

Sabah Gazetesi