Miçotakis’ten Erdoğan’a çağrı: Diyalog kanallarını açık tutalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ile yapılan müzakerelere son verdiklerini yinelerken, Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’ya iletişim kanallarının açık tutulması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Lefkoşe’de görüşen Miçotakis, ismini anmadan Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Miçotakis, Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutarken gerilimi azaltmak için en uygun yaklaşımı benimseyeceklerini bildirdi.

Kıbrıslı Rumlarla birlikte ülkesinin uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyacağını ifade eden Miçotakis, “Diplomatik sınırları aşan söylemlere sakin bir kararlılık ve soğukkanlılıkla her zaman karşı çıkacağız.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile diyaloğu kesme yanlısı olmadıklarını tekrarlayan Miçotakis, “Bu yaklaşımın sonunda doğru olduğunu ve yakında sakin sulara döneceğimizi, en zor koşullarda bile bence asla kapanmaması gereken iletişim kanallarını her zaman açık tutmamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Erdoğan: Yunanistan başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı sonrası Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ile ilgili sürece dair değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, “Yunanistan’la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve ‘Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız’ dedik. Bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın.” ifadelerini kullandı.

Euronews