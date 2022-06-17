Lusaroviç Korosu şefi Hagop Mamigonyan, Gomidas’ın koro müziğine etkisini anlattı

Lusaroviç Korosu şefi Hagop Mamigonyan, Gomidas’ı ve yüz yıllık süreç içerisinde İstanbul’da sayıları giderek azalan kilise korolarının Ermeni kültüründeki önemini anlattı.

Lusaroviç Korosu şefi Hagop Mamigonyan, Yolcu Tiyatro’nun hazırladığı videoda büyük din ve müzik bilgini Gomidas’ın koro müziğine etkisini anlattı.

Anadolu’nun ilk etnomüzikologu olarak bilinen din ve müzik insanı Gomidas Vartabed’in hayatını anlatan tiyatro oyunu, yıl boyunca ilgiyle izlendi.

Oyun, Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı hikâye temel alınarak sahnelendi. Yolcu Tiyatro tarafından oynanan oyun bir yıl boyunca farklı kimliklerden, düşünce ve inanç topluluklarından binlerce seyirci tarafından büyük ilgi gördü.

Geçmişte Gomidas’ın da ayak bastığı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde oynanan oyunda büyük müzisyeni Fehmi Karaarslan canlandırdı. Tiyatroya 40 kişilik kadrosuyla Lusaroviç Korosu da müzik desteği sundu.

Yolcu Tiyatro ekibi, Lusaroviç Korosu şefi Hagop Mamigonyan’la, kilise korolarının Ermeni kültüründeki önemi üzerine bir video hazırladı. Mamigonyan bu videoda; Gomidas’ı ve yüz yıllık süreç içerisinde İstanbul’da sayıları giderek azalan kilise korolarının Ermeni kültüründeki önemini anlattı.

Mamigonyan, “Koro müziği denildiğinde Ermenilerde Gomidas en ön plana çıkıyor elbette. Onun hayatının trajikliği ve kırılma noktaları elbette onu daha yüksek bir noktaya getiriyor. Gomidas’ın koro müziğinde çok büyük çalışmaları var; köy köy, şehir şehir dolaşıp orada söylenen bütün tek sesli ezgileri alıp çok sesli hale getirdi ve günümüze kadar ulaşmasını sağladı. Bugün tüm dünyadaki Ermeni kiliselerinde ağırlıklı olarak Gomidas’ın düzenlemiş olduğu ayinler seslendirilmekte” ifadeleriyle müzisyenin koro müziği üzerindeki derin etkisine dikkat çekti.

BirGün Gazetesi