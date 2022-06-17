LİSE MEZUNLARIMIZ S. YERORTUTYUN KİLİSESİNDE BULUŞTULAR

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin davetiyle, liselerimizin üniversite sınavına girecek öğrenciler 16 Haziran 2022, Perşembe saat 17.00-de Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde bir araya geldiler.

Daha önceki öğrencilerle buluşma törenlerinde olduğu gibi, Patrik Hazretleri tek tek okulların isimlerini vererek hazır bulunan öğrencileri karşıladı ve katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Ruhani Reisimiz öğrencilere eğitimin sona ermesinin söz konusu olmadığını hatırlattı. “Mezun olmak üzere olduğunuz doğru ama tüm hayatınız bir eğitim, bir sınav sürecidir. Başarının ön koşulu çalışmaktır. Bilim, insanları değiştirir ve her birimiz hayatımız boyunca değişmeliyiz. İki şey çok önemlidir, “Eğitim ve öğretim”. Bugüne kadar eğitim gördünüz ve bu eğitim ile hayatınızı şekillendireceksiniz” dedi.

Patrik Hazretleri öğrencilere başarılar diledi ve onları kutsadı.

Öğrenciler daha sonra ayine katılan ruhanilere birer birer yaklaşarak kutsandılar.

Törenin sonunda kilise vakfı yönetimi ruhaniler ve öğrencileri kilise salonunda ağırladı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRHayBad