İsrail’den İstanbul’daki vatandaşlarına bir uyarı daha: Otel odalarından çıkmayın ve kapılarınızı kilitleyin

13 Haziran’da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik yaptığı “Hayati değilse Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye’deyseniz mümkün olan en kısa sürede İsrail’e dönün” çağrısının ardından bugün (17 Haziran) İsrail’den bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada İstanbul’daki İsrail vatandaşlarının otel odalarından çıkmamaları ve otel kapılarını kilitlemeleri istenildi.

Daha önce vatandaşlarını Türkiye’yi acilen terk etme çağrısı yapan İsrail hükümeti yeni bir uyarı daha yayınladı.

Yayınlanan uyarıda Türkiye’deki İsrail vatandaşlarının otel odalarından çıkmamaları ve otel kapılarını kilitlemeleri istenildi.

#BREAKING: All Israelis in Istanbul, Turkey, told to stay in hotel rooms and lock doors, alert issued due to immediate threat of Iranian IRGC attack — ELINT News (@ELINTNews) June 17, 2022

Uyarının İran Devrim Muhafızları’nın Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına yönelik bir saldırı emri verdiği bilgisi üzerine yapıldığı iddia edildi.

13 Haziran Pazartesi günü İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid İran’ın Türkiye’de bir suikast hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek vatandaşlarına, “Hayati değilse Türkiye’ye gitmeyin, Türkiye’deyseniz mümkün olan en kısa sürede İsrail’e dönün” çağrısı yapmıştı.

https://serbestiyet.com/haberler/israilden-istanbuldaki-vatandaslarina-bir-uyari-daha-otel-odalarindan-cikmayin-ve-kapilarinizi-kilitleyin-94883/