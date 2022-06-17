Hahambaşı Haleva’dan İsraillilere: Türkiye’de evinizde gibi hissedebilirsiniz

“Bence İsrailliler Türkiye’yi ziyaret etmeye devam etmeli. Türkiye çok güzel bir ülke. Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler”

Hahambaşı Rav İsak Haleva, çarşamba günü The Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda İsrailli turistlerin Türkiye’de tehdit altında olmadıklarını, güvende olduklarını açıkladı.

Rav Haleva verdiği röportajda, “Geçen ay bir İran terör saldırısını engellediğine dair haberlerin yayınlanmasının ardından İsrail Devleti haklı olarak ayağa kalktı. Bir şey olursa sorumlu olurlardı ve vatandaşlarını uyaramazlardı. Ancak güvenliğimizi sağlayan ve sinagogları koruyan polislerimiz ve kimin cemaatin bir üyesi olup olmadığını belirlememize yardım olan genç üyelerimiz var. Cemaat üyelerimiz, 1992 ve 2003 yıllarında Neve Şalom Sinagogunda meydana gelen iki terör saldırısından bu yana dikkatli olmaya devam ediyor. Yahudi kurumlarımızın güvenliği konusunda değişen bir şey yok. Bu sabah İstanbul Şişli’deki Bet İsrael Sinagogu’nda dua edildi ve her şey her zamanki gibi gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

“Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler”

İsrail hükümetinin uyarısına rağmen İsraillilerin Türkiye’yi ziyaret etmeye devam etmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Haleva, “Bence İsrailliler Türkiye’yi ziyaret etmeye devam etmeli. Türkiye çok güzel bir ülke. Telaşa kapılmadan gelip tadını çıkarabilirler. Türkiye’de kendilerini evlerinde gibi hissederler” açıklamasında bulundu.

Lapid pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bu tür gezilerin tehdit seviyesini yükselttiği için İsraillilerin İstanbul’u ziyaret etmemesi gerektiğini belirtmişti.

Şalom

Independent Turkce