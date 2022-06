Altın Kayısı Film Festivali 10 Temmuz’da başlıyor

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da düzenlenen 19. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali, Michael Goorjian’ın yönettiği “Amerikalı” filmiyle başlayacak.

Festivalin resmi açılış töreni 10 Temmuz’da Aram Haçaturyan konser salonunda yapılacak. Festival, dünyanın farklı ülkelerinden filmlerin yanı sıra en prestijli film festivallerinden seçkilere de ev sahipliği yapacak.

Açılışta gösterilecek olan “Amerikalı”, 2022 Ermenistan/ABD ortak yapımı bir film.

Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nin desteğiyle çekilen film, Ermeni Soykırımı’ndan bir bagaja saklanarak Amerika’ya kadar kaçıp kurtulan küçük Charlie’nin hikayesini konu ediniyor.

Filmdeki hikâye 1947’de Charlie’nin Ermenistan’a dönmesi ve Sovyetler Birliği döneminin sert koşullarıyla karşılaşması ile başlıyor.

Filmin yönetmeni ve senaristi Michael Andranik Goorjian ABD’de doğup büyümüş Emmy ödüllü bir aktör yazar ve yapımcı. Goorjian, Kirstie Alley ile birlikte “David’s Mother’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Emmy kazandı. Ayrıca Altın Küre ödüllü Party of Five dizisinde Neve Campbell ile birlikte kamera karşısına geçti. Son dönemde HBO’nun The Wizard of Lies yapımında Robert De Niro ile birlikte rol aldı.

Festival 17 Temmuz’da sona erecek.

Agos