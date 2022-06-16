İzmir’deki 3 asırlık kilise hakkında önemli karar!

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kentte 1689 yılında ibadete açılan Santa Maria Katolik Kilisesi koruma alanı ilan edildi.

GERÇEKİZMİR – İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu önemli bir karara imza attı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre kentte 1689 yılında ibadete açılan Santa Maria Katolik Kilisesi koruma alanı ilan edildi.

Kararda tapu kaydı bulunmayan kilise için Konak Belediyesi’nin konuyla ilgili bir çalışma yapılması istenirken, koruma alanı içindeki mevcut tescilsiz yasal yapılarda basit onarımların ve dış cepheye, kütleye ve gabariye yansımayan esaslı onarımların ilgili belediyesince değerlendirilmesine, bunların dışındaki her türlü uygulama öncesi kuruldan izin alınmasına karar verildi.

SANTA MARİA KATOLİK KİLİSESİ HAKKINDA

Halit Ziya Bulvarı’ndaki kilise İtalyan Katolik Kilisesi olup Fransisken rahipler görev yapmaktadır. Pasaport bölgesinde yer alan kilise, Meryem Ana’ya ithaf edilmiş olup 1689 yılında ibadete açılmıştır. 1889 yılında harap olan yapı, 1890 yılında yeniden inşa edilmiştir. Yapının dış cepheleri oldukça yalın olmasına karşın, doğudaki ana giriş cephesi özenli bir işçiliğe sahiptir. Bu cephe, enine kademeli silmelerle iki kata bölünerek, üçgen bir alınlıkla sona erdirilmiştir.

Kilise, doğu-batı yönünde uzanan tek nefli bazilika plan şemasına sahiptir. Doğu tarafında iki paye ile ayrılmış, üç birimli narteks, batı tarafında ise sekiz dilimli ve merkezli fenerli kubbenin örttüğü bema mekanı yer almaktadır. Kilisenin iç mekânında İsa ve Meryem tasvirlerine yer veren panolar dışında, yoğun bir şekilde bezeme kullanılmıştır.

http://www.gercekizmir.com/haber/Izmir-deki-3-asirlik-kilise-hakkinda-onemli-karar/116242