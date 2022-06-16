Hrant Dink Vakfı’na tehdit davasında mütalaa

Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş Hrant Dink Vakfı’na yönelik e-posta ile Instagram paylaşımına yapmıştı. Yorumda tehdit mesajlarının yer almasıyla birlikte şüpheli Hüseyin Ateş hakkında 3 kere olmak üzere zincirleme halinde “tehdit” suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, diğer şüpheli Ersin Başkan hakkında da yine zincirleme halinde “tehdit” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

”ERMENİLERİ VURACAĞIZ”

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanık Ersin Başkan 30 Mayıs 2020’de Hrant Dink Vakfı’na ait e-posta adresine mesaj göndererek vakfın yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine yönelik tehdit suçunu işlediği anlatıldı. Sanık Hüseyin Ateş’in ise Hrant Dink Vakfı’nın “Güvercinler uçuyor” şeklindeki Instagram paylaşımını hedef alarak “Ermenileri vuracağız güvercinleri değil” şeklinde yorum yaptığı belirtildi.

BASİT TEHDİT

Mütalaada, her ne kadar iddianamede e-mail yoluyla yapılan tehditlerin nitelikli hal kapsamında yer aldığı iddia edilse de sanıkların eylemlerinin basit tehdit suçuna tekabül ettiği öne sürüldü. Sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş’in adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre akıl hastası olmadıkları da vurgulanan mütalaada, e-posta iletileri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün raporları, HTS kayıtlarından sanıkların “Tehdit” suçunu işledikleri iddiasıyla 7 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Sabah Gazetesi