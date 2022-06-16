Getronaganlılar Boğos Çalgıcıoğlu ile DERNEK TİYATROCULUĞUnu konuşacak

İstanbul’da Ermeni okullarının derneklerinde yürütülen tiyatro çalışmaları dendiğinde Boğos Çalgıcıoğlu ismi burada da ön plana çıkmaktadır. Getronagan Derneği’ne önce pandomim ve tiyatro oyuncusu, ardından eğitmen ve yönetmen olarak yıllarca hizmet vermiştir. Onun 80lerin sonundan itibaren öncülük ettiği amatör tiyatro atölyelerinden yetişenler Getronagan Derneği’nde geçen günlerini hatırlamak için bir araya geliyor. Boğos Çalgıcıoğlu eşliğinde sizlerin de katkısıyla video kaydı da yapılacak sohbet toplantımız 20 Haziran Pazartesi günü 20.00de Getronagan Derneğimizde başlayacaktır.

Adres: Prof. Dr. Celal Öker Sk. No: 3 Harbiye, İstanbul

Giriş serbesttir.

(Organizasyon ve moderasyon, Sevan Ataoğlu)