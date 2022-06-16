FIFA’dan, Ermenistan’da stadyum inşası

FIFA, Ermenistan’da ulusal bir stadyumun inşasını, mümkün olduğu kadar destekleyecektir

Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan Futbol Federasyonu’nun 30. kuruluş yıl dönümüne ithafen düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti.

Başbakan Gianni Infantino’nun Ermenistan’a yaptığı ziyareti ile FIFA ve FFA arasındaki etkin işbirliğini kanıtlayan FFA’nın 30. yıl dönümü etkinliklerine katılımı, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı.

Nikol Paşinyan, son yıllarda FIFA’nın desteğiyle Ermenistan’da yaklaşık 90 küçük stadyumun inşa edildiğini memnuniyetle kaydetti.

Her iki taraf da, FIFA İcra Direktörü ünlü Ermeni futbolcu Yuri Jorkaev’in önemli katkısını vurgulayarak, ortaklığı güçlendirmeye hazır olduklarını yinelediler.

Gianni Infantino, FIFA adına Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı’na 2022 FIFA Dünya Kupası için nominal bir top ve bir tişört verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu