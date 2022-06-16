Ermenistan-İran ilişkileri

Ermenistan ve İran, ilişkileri geliştirmeye ve derinleştirmeye kararlı

İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf’ın daveti üzerine, Ermenistan Milli Meclisi Başkanı Alen Simonyan, İran’a resmi bir ziyarette bulunuyor.

Alen Simonyan başkanlığındaki heyet, 15 Haziran’da İran Meclis Başkanı ile bir araya geldi.

Görüşme ve tanışma için teşekkür eden Ermenistan Milli Meclisi Başkanı, bunun İran İslam Cumhuriyeti’ne ilk ziyareti olduğunu belirterek, karşılıklı ziyaretlerin sürekli olacağını da sözlerine ekledi ve meslektaşını Erivan’a karşılıklı bir ziyarete davet etti.

Ermenistan Kamu Radyosu