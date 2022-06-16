Dan Bilzerian Ermenistan’a geliyor

Ünlü poker oyuncusu, milyoner ve Instagram’ın en ünlü isimlerinden Dan Bilzeryan, büyük bir geziye çıktığını duyurdu.

Blogcu, Instagram Stories bölümünde eşyalarını nasıl topladığını paylaştı ve ziyaret edeceği ülkelerin listesini açıkladı.

Dan, “İrlanda-Dubai-Maldivler-Tayland-Ermenistan-Fransa”,- dedi.

Amerikalı milyoner Dan Bilzerian, kardeşi Adam ve babası Paul, Artsakh’a yardım etmek için Ekim 2020’de 250.000 dolar bağışladı.

Paul Bilzerian, USArmenia’ya verdiği bir röportajda, Azerbaycan’ın Artsakh’a ve Ermenilere saldırmasından son derece hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Dan Bilzerian ve kardeşi Adam, Ağustos 2018’de Ermenistan vatandaşlığı aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu