Cumhurbaşkanı Reisi: İran Komşu Ülkelerle İlişkilerini Geliştirmeye Kararlı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan ile görüşmesinde iki ülkenin parlamenter ilişkilerinin İran ve Ermenistan ilişki düzeyinin artmasında etkili ve yapıcı bir rol oynadığını belirterek “Ortak Ekonomi İşbirliği Komisyonu Tahran ve Erivan’ın işbirliğini geliştirmek doğrultusundaki yolları inceleyip alınan kararların gerçekleşmesi yönünde adım atmalıdır.” ifadelerini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi açıklamasının devamında İran’ı özel jeopolitik konumuna değinerek “İran İslam Cumhuriyeti yüksek bir jeopolitik potansiyeline sahip ve bu potansiyel bölgesel dayanışma ve aynı zamanda Hint okyanusu ve Karadeniz’den Avrupa’ya kadar bölge milletleri arasında barış ve refahın gelişimini sağlar.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin temel politikası tüm bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve ulusal hakimiyetini desteklemektir. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerinin eksende olduğu ve tol oynadığı barış ve huzurun temin edilmesi için her türlü öneri ve projeyi destekler.”

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı “Bölge meselelerinin tek çözüm yolunun bölge ülkeleri arasında diyaloğun sağlanması olduğuna inanıyor. Biz yabancıların bölgede bulunması ve müdahalede bulunmasının sorunların düğümlerini açamayacağını ve tam tersi söz konusu düğümleri kör düğüme dönüştürdüğüne inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan da söz konusu görüşmede ülkesinin İran ile ekonomi, ticari ve transit ilişkilerinin artmasına yüksek bir önem verdiğine vurgu yaprak “İki ülke de farklı alanlarda ilişkilerini geliştirmek için yüksek potansiyel ve olanaklara sahip.” dedi.

Simonyan açıklamasının sonunda İran’ın bölgedeki gelişmelerine dair yapıcı tutumlarından ötürü teşekkür ederek Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri aktardıktan sonra “Umarım İran İslam Cumhuriyeti geleceğe yönelik bölge gelişmelerinde daha aktif bir rol oynar.” ifadelerine yer verdi.

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