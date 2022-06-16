Atom santrali

Metsamor atom santrali ilk kez kapasitenin %98’i ile çalışmaya başladı

Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, 2040 için enerji sektörü stratejisinin kabul edilmesini önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.

Ermenistan Cumhuriyeti’nin 2021 devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin yıllık raporun Milli Meclis’te görüşülmesi sırasında Sanosyan, “Geçtiğimiz yıl, enerji sistemimizde önemli bir rol oynayan 254 megavat kapasiteli termik santral ArmPower’ı devreye almamız mümkün oldu.

Nükleer santral her yıl durduruluyor ve belli bir onarım aşamasından geçiyor.

1995’ten bu yana kapasitesinin %92’si ile çalışıyor ve geçen yılki bakım çalışmalarından sonra ilk kez %98’le faaliyete geçti”,- dedi Gnel Sanosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu