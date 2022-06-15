Tony Gatlif ile Gümüş Ayı Ödüllü Meltem Kaptan İzmir’e geliyor

19 Haziran’a kadar devam edecek festivale, 72. Berlin Film Festivali En İyi Başrol ödülünün sahibi Meltem Kaptan ve yönetmen Tony Gatlif konuk oluyor.

Altıncı gününe giren 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, yönetmen Tony Gatlif ve 72. Berlin Film Festivali’nde “En İyi Başrol” ödülünün sahibi Meltem Kaptan’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Roman kültürü üzerine filmleriyle tanınan, Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen ve César En İyi Müzik Ödülü sahibi Gatlif, “Geronimo” ve “Transilvanya” filmlerinin gösterimine, sonrasında da söyleşilere katılacak.

İzmir Sanat’ta gösterilecek filmlerin gün ve saatleri şöyle:

Geronimo: 17 Haziran Cuma Saat 16:30

Transilvanya: 17 Haziran Cuma Saat 19:00

Berlin Film Festivali’nde Meltem Kaptan’a En İyi Başrol Performansı ödülünü getiren ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” ise Kaptan’ın katılımıyla 16 Haziran 21.00’de Kültürpark’ta gösterilecek.

Festivalde bugün Tufan Taştan’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi “Sen Ben Lenin” izleyiciyle buluştu. Festivalin Ulusal Yarışma filmi olan kara mizah türündeki film, Türkiye’de bir sahil kasabasına ulaşan Lenin heykelinin neler yaratabileceğinin, “Heykelin kasabanın meydanına dikilmek istenseydi neler olurdu?” sorusunun peşine düşüyor.

Karaca Sinemasında yapılan filmin gösteriminin ardından film eleştirmeni ve yazar Burak Göral’ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye Tufan Taştan, filmin oyuncularından Barış Falay, filmin yapımcısı Zeynep Ünal ve filmin müziklerini yapan Barış Diri katıldı.

Taştan; “Filmimizi 12 günde 6 yıllık bir planlama sürecinden sonra çektik. Bu film bir dayanışma filmiydi. Yarattığımız kurmaca kasabada Lenin’i kasaba meydanına diktirip bir de üstüne çaldırarak kendi hikâyemize giriştik. Sinemanın büyüsü de bu olsa gerek. Gerçekten yola çıkmak ama kendi gerçeğini yaratmak. Lenin’le başlayan ve Ahmet Abi’yle son bulan bir filmde bulduk kendimizi” dedi.

“Müziğin İzinde” bölümünde ise dört ayrı belgesel filmin gösterimi yapıldı. Türkiye’den Kardeş Türküler müzik grubunu anlatan Sercan Meriç imzalı “Hatırla”, Ermeni rock grubu Lav Eli’nin hikayesini anlatan Eduard Paskevichyan imzalı “Lav Eli:Rock’s Open Nerve”, Girit’te yaşayan bir müzik topluluğu olan Yar Aman Müzik Kolektifi’ni anlatan “Ada sahillerinde 200 Yıl” ile Adela Peeva imzalı “Bu Şarkı Kimin” belgesel filmleri gösterildi.

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 19 Haziran’a kadar devam edecek.

Festival programı için burayı tıklayın.

(AÖ)

bianet