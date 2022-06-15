Sözde koridor Ermenistan için kırmızı çizgidir

Resmi ziyaret için Katar’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Al Jazeera’ya verdiği demeçte bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusuna değindi.

“Ermenistan topraklarından geçen Azerbaycan ve Ankara’yı birbirine bağlaması gereken sözde “koridor” ile ilgili Ermenistan’ın yaklaşımı ve tutumu nedir?” sorusuna cevaben Paşinyan, bu bağlamda koridorlarla ilgili açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Biliyorsunuz, sözde koridorla ilgili tanımlamalar bizim için kabul edilemez, bizim için kırmızı bir çizgi çünkü bölgemizde üçlü açıklamaya göre bir koridorumuz var ve o da Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridorudur.” ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2020 üçlü açıklamada, ulaşım bağlantılarının açılmasıyla ilgili bir hüküm daha olduğunu vurgulayan Başbakan Paşinyan, “Demiryolları, karayolları kastediyorum. Biz hazırız, aslında artık bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunu egemenliğe ve sınırların dokunulmazlığı karşılıklı saygı ilkesi üzerinden tartışıyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu