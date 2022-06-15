İzmir’den Midilli’ye nasıl gidilir?

17 Haziran’da başlayacak olan İzmir – Midilli vapur seferlerini birçok kişi bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Midilli Belediyesi’nin katkılarıyla açılan seferler, Cuma günü saat 09.30’da Alsancak’tan kalkacak vapurla başlayacak. Midilli’den İzmir’e ilk sefer ise 19 Haziran’da yapılacak.

Birçok yurttaşın beklediği İzmir – Midilli seferleri, 17 Haziran Pazar günü başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Midilli Belediyesi’nin başlattığı proje ile iki kent arası kültürel etkileşim ve turizmin artması bekleniyor. Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli’ye nasıl gidilir? Vapur ücretleri ne kadar? Vize gerekiyor mu? İşte Cumhuriyet Ege İzmir – Midilli gezi rehberi…

MİDİLLİ’YE NASIL GİDİLİR?

17 Haziran’da sabah saat 9.30’da Alsancak Limanı’ndan başlayacak olan seferler, şimdilik haftada 1 kez yapılacak. 2 saat 45 dakika sürecek yolculuğa talep artarsa sefer sayılarının yükselmesi bekleniyor. Biletler İZDENİZ aracılığıyla çevrimiçi bir şekilde internetten veya limandaki ofisten satın alınabilecek.

BİLET ÜCRETİ NE KADAR?

Vapur seferlerinin tek yön gidiş ücreti 50 Avro olacak. Bilet fiyatları her iki kentten de aynı fiyata satılacak. Toplam gel-git bilet ücreti ise 85 Avro olarak belirlendi. Bilet fiyatları günlük kurdan hesaplanıp TL’ye çevirilecek.

VİZE GEREKİYOR MU?

Seferler için vize şartları Yunanistan’a gider gibi geçerli olacak. Gidecek kişilerin yeşil pasaport veya Schengen vizesi sahibi olması gerekiyor. Bordo, yani normal pasaporta sahip yurttaşların yolculuk için vize alması gerekiyor.

MİDİLLİ’DE GEZİLECEK YERLER

Yunanca ismi Lesvos olan Midilli, Ayvalık’ın karşısındaki bir turistik ada. Ünlü Yunan şairler Alcaeus ve Sappho’nun memleketi olan ada, doğal güzelliği ve deniz-kum-sahili ile her yıl binlerce misafir ağırlıyor. Özellikle adanın zeytinyağı meşhur, neredeyse her yemekte kullanılıyor ve ada ekonomisinde büyük rol oynuyor. Bunun yanında Yunan rakısı (uzo), çeşit çeşit balık yemekleri, mezeler ve deniz ürünleri adada en çok tüketilen yemekler olarak geçiyor.

100 binlik nüfusa sahip adada hem Bizans hem Osmanlı döneminden birçok mimari eser bulunuyor. Adanın en çok sevilen yerleri ise şunlar:

Mytilini: Adaya adım atar atmaz sizi karşılayan şirin ev ve sokaklarıyla öne çıkan Mytilini, renkli restorantlarıyla kasabayı süslüyor. Merkezdeki iki önemli tarihi yapı olan Agios Therapontas Kilisesi ve Midilli Kalesi turistler tarafından en çok beğenilen yerlerden biri. Ayrıca Ermou Caddesi’ndeki çarşı içinde yürüyüş yapmak gerekiyor. Midilli Adası’nda doğmuş ünlü şair Sappho’nun anısına yapılmış Sappho Meydanı sahilde yer alıyor.

Skala Skamnias: Midilli Adası’nın en yüksek dağlarından biri olan Lepetimnos Dağı’nın yamacında bulunan Skamnia Köyü, yaklaşık 300 metre yükseklikte kurulmuş. Çevresinde birçok dut ağacı bulunduğu için kasaba ismini Yunanca dut ağacı anlamına gelen Sikaminia’dan almış. Kayalıklar üzerine kurulu olan kiliseleri ve balıkçı barakalarıyla Skamnias bölgede en çok ziyaret edilen kasabalardan biri.

Molivos: Adadaki en canlı kasabalardan biri olan Molivos’a aynı zamanda Mithimna da deniyor. Türkiye’ye sadece 10 km uzaklıkta olan kasabada birçok alışveriş noktası ve görülmeye değer yapılar bulunuyor. Ayrıca Osmanlı’dan kalma çeşmeleri ve Mythimma’s Kalesi ile kasaba hem tarihi hem de eğlenceli bir akşam geçirmek için oldukça uygun bir yer.

Cumhuriyet Gazetesi