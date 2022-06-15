İspanya’da bir ilk! Ermeni Soykırımı hakkında belgesel kitap yayınlandı

İspanya’da bir ilk! Ermeni Soykırımı hakkında belgesel kitap yayınlandı

İspanya’da ilk defa Ermeni Soykırımı hakkında bir belgesel kitap yayınlandı.

Ermenistan’ın İspanya Büyükelçiliği’nden edinilen bilgiye göre, bu vesileyle 13 Haziran’da Büyükelçi Sos Avetisyan kitabın yazarı, Madrid CEU San Pablo Üniversitesi’nde öğretim üyesi, siyasi analist, gazeteci Ricardo Ruiz Serna’yı kabul etti.

Büyükelçi, İspanya’daki Ermeni Soykırımı hakkında bilgilendirme için kitabın yayınlanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kitap, İspanya’daki tüm kitabevlerinde satılıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu