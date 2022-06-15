Doktor, doktordan şikayetçi oldu: Irkçılık yaptı

DUVAR – İstanbul Esenler’de bulunan Nene Hatun Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan bir doktor, aynı kurumdaki meslektaşı A.K.’nin uzun süredir kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Hastaların önünde Kürtlere, Ermenilere ve LGBTİ+’lara hakaret ettiği belirtilen A.K. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na, CİMER’e ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayet edildi ancak hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

KENDİSİNİ ŞİKAYET EDEN DOKTORA HAKARET ETTİ

A.K. kendisini şikayet eden doktora da, “Ermeni p..leri” şeklindeki sözlerle homofobik saldırılarda bulundu. Savcılığa yapılan şikayette delil olarak sunulan kamera kayıtlarında doktor A.K.’nin, aynı hastanede çalışan meslektaşına hastaların yanında, “Suriye’ye de giriyoruz. Bekleyin… Bunlar Ermeni, Kürt p*çleri… Ben her gün yüzüne anasına küfrediyorum, erkek değil bunlar… İbne, homoseksüel, gay bunlar…” şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunduğu görüldü.

SAVUNMA: PKK’LILARA SÖYLEDİM

A.K. ise savcılıkta yaptığı savunmada, “Ben bunları PKK’lılara söyledim” dedi. A.K. hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Kurulu’na, CİMER’e ve Bakırköy Savcılığı’na yapılan şikayetlere ise bugüne kadar bir yanıt alınamadı. (HABER MERKEZİ)

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