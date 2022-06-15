BİRAZ KUM BİRAZ GÜNEŞ…

Cüneyt Sadıç

Bu yaz kum, deniz ve güneşi doyasıya hissedeceğiniz rotalardan Gökçeda ve Bodrum’u keşfedelim…

Okullar bu hafta kapanıyor, üniversitelerde son sınavlar var. Bayram’a sayılı gün kaldı, özetle herkesin dört gözle beklediği yaz tatili için geri sayım başladı. Döviz kurlarının durumuna bakıldığında bu yaz tercihlerin ağırlıklı olarak yurt içi olacağını söylemek mümkün.

Geçen hafta kültür ve tarih içerikli bir hafta sonu kaçamağı yazmıştık. Bu hafta biraz kum, deniz ve güneş…

Ege, eşi benzeri yok

Anadolu Yarımadası’nın en batısında kendine has güzellikleriyle tarihten günümüze her daim bir çekim alanı olmuştur Ege. Edremit Körfezi’nden başlayıp, Marmaris Hisarönü Körfezi’ne kadar uzanan Ege kıyıları, adaları ve yarım adalarıyla ince ince işlenmiş bir dantel görüntüsündedir.

Türk halkı yıllardan beri tatil dendiğinde Ege kıyılarındaki Saros, Gökçeada, Küçükkuyu, Edremit, Ayvalık, Dikili, Çandarlı, Kuşadası, Göcek, Marmaris, Bozburun ya da Datça’yı tercih etmiştir. Akdeniz’in Ege’yle birleştiği en güzel koylar mavi yolculuk teknelerine ev sahipliği yapmaktadır. Muhteşem coğrafyasıyla Ölüdeniz de buradadır, sakin Seferihisar da…

Ünlü Coğrafyacı Strabon “Tanrı çok sevdiği kulunu uzun ömürlü olması için Datça’ya gönderir” derken, tarihçi Herodot’un Bodrum’un dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine sahip olduğunu yazar.

Gökçeada, nam-ı diğer İmroz

Hafta’nın ilk tavsiyesi Gökçeada. Türkiye’nin en büyük adası ve aynı zamanda en batı noktası İmroz güneşin en güzel kavuştuğu yer aynı zamanda tarih boyunca. Truva savaşında Truvalıları destekleyen İmroz’un adı Homeros’un kaleme aldığı İlyada Destanı’nda da geçmekte. İmroz ve Samothraki Adaları arasında Akhilleus’un annesi Thetis’in sarayı, İmroz ile Tenedos arasında ise Poseidon’un muhteşem atlarının ahırları olduğu anlatılır Yunan mitolojisinde. ‘İmroz ne demek?’ derseniz, Luwi’cedeki İmaura sözcüğünden türediği ve çorak topraklardaki bereket tanrısı anlamına geldiğine inanılmakta…

Gelmişken nerelere gidelim?

Öncelikle taş kaplı yolları, kahveleri, kiliseleri, çamaşırhaneleriyle, Zeytinli, Tepeköy, Dereköy ya da Bademli gibi koruma altına alınmış eski Rum köyleri tabii… Özellikle Zeytinli Köyü restore edilmiş evleri, şirin cafeleri, çiçekleri ve dekorasyonuyla film karesinden çıkmış gibi. Adanın en eski kiliselerinden Agios Georgios’un da burada olduğunu ve Ortodokslar’ın ruhani lideri İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos’un memleketi olduğunu da eklemek gerekir. Muhteşem manzarasıyla unutulmaması gereken Kaleköy var.

Plajlar

Kum ve deniz diyenlerin tercihi adanın gözde plajları Aydıncık ve Kefaloz. Kitesurf yapanların gözdesi Kefaloz iken, 1 km.’den fazla uzunluğu ve altın rengi kumsalıyla Aydıncık adanın en çok tercih edilen plajı. Şifalı çamur banyosuyla meşhur Tuz Gölü de bu bölgede.

BODRUM, BİR KLASİK

Tarihçi Herodot’un dünyanın en güzel gökyüzüne ve en iyi iklimine sahip olduğunu yazdığı Halikarnasos burası. Anadolu Yarımadası’nın en batısı, Ege’nin dantel gibi işlenmiş kıyıları. Ulaşımı kolay, iklimi güzel, yeşilin ve mavinin birbirine karıştığı kıyıların sahibi.

Gelmişken nerelere gidelim?

Tarihi sevenlerdenseniz, mutlaka bir Bodrum Kalesi’ne uğrayın ve Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni gezin. Bodrum Antik Tiyatrosu zaten yol üzerinde kaçırmazsınız. Halikarnassos’un iki anıtsal kapısından biri olan Myndos Kapısı’nı, Bodrum Amerikan Hastanesi’nin bahçesindeki Roma mozaikleriyle Pedasa ve Bargilya’yı da ekleyin listenize…

Plajlar…

Yarımadanın 3 bir yanı muhteşem koy ve kumsallarla kaplı. Seçim size kalmış.

Bitez: Bodrum’a 8 km. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı en güzel yerlerden.

Ortakent Yahşi: Bodrum’a 10 km. Rüzgar ve sörf cenneti.

Karaincir: Bodrum’a 16 km mesafede olup suyu ılık, denizi kumlu.

Yalıkavak: Bodrum’a 18 km. Yeldeğirmenleri bir tarafta, deniz öbür yanda.

Akyarlar: Bodrum’a 20 km bu eski Rum köyü mükemmel bir kumsala sahip.

Fener: Yarımadanın güneybatı sahilinde ve Bodrum’a 20 km. Rüzgar sörfü ve Kiterboard için ideal

Kadıkalesi: Bodrum’a 22 km. Gün batımı muhteşem.

Yalıçiftlik, Mazı, Göltürkbükü, Torba, Güvercinlik, Bardakçı, Kargıcak ve Peksimet’i de ekleyin listenize.

Ve pazarlar…

‘Bodrum Pazarları meşhurmuş bir görelim’ diyorsanız, Pazartesi, Türkbükü, Kumbahçe, Güvercinlik, Salı günleri Bodrum (Giyim), Yalıkavak (Sebze), Gölköy, Çarşamba Gündoğan, Ortakent, Gümüşlük, Akçaalan, Perşembe Yalıkavak (Giyim), Akyarlar ve Bitez, Cuma Bodrum (Sebze), Konacık ve Yalı, Cumartesi Turgutreis, Pazar günleri ise ise Gümbet, Kızılağaç ve Mumcular pazarları sizi bekler.

Milliyet Gazetesi