Sünik’in jeopolitik değeri

Sünik’in jeopolitik değeri birkaç kat arttı

Ermenistan Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü başkanı Stepan Safaryan, “Sünik bölgesinin jeopolitik önemi ve değeri birkaç kat arttı.

Bugün, bu önem dün hayal edebileceğimizden daha fazla büyüdü.

Bölgenin coğrafi, jeopolitik ve jeo-ekonomik konumu nedeniyle ile bu kadar önem veriliyor.

Bugün farklı güç merkezlerinin jeopolitik vektörleri ve oklarının kesiştiği yer Sünik.

Diplomatik misyonların bölgeye sık sık ziyaretleri bunu kanıtlamaktadır”,- demektedir.

Safaryan’a göre, “Ukrayna krizi Rus diplomasisini her yönden daha aktif olmaya zorluyor.

Rusya’nın mevcut dış politikası saldırgan olmaktan ziyade muhafazakârdır.

Yani asıl amacı en azından mevcut pozisyonlarını korumaktır.

Ermenistan ve Güney Kafkasya dâhil. Uluslararası ilişkilerde böyle bir durum, Ermenistan ve benzer çaptaki diğer ülkeler için büyük zorluklar ve sorunlar yaratıyor.

Ermenistan, stratejik nitelikte bir seçim yapmak zorunda kalıyor”,- demektedir Safaryan.

Ermenistan Kamu Radyosu