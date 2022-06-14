Papa Francis: Rusya-Ukrayna savaşı kışkırtılmış olabilir

Papa Francis Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerini zalim ve acımasız olarak tanımladı ve Ukraynalıların hayatta kalabilmek için cesurca mücadelelerini övdü. Ancak Papa’nın daha önce Ukrayna’daki durumun siyah beyaz olmadığı ve savaşın “belki de bir şekilde kışkırtıldığı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Geçen ay bir Cizvit medya kuruluşunun editörleriyle gerçekleştirdiği konuşmanın bugün yayımlanan metninde Papa Francis “Rus birliklerin zalimliği ve acımasızlığını “kınayarak “çözülmesini istiyorsak gerçek sorunları unutmamalıyız” dedi ve silah sanayinin savaşı teşvik eden faktörlerinden biri olarak sıraladı.

Papa “Rusların bir hafta içinde halledebileceklerini düşündükleri doğru. Ama yanlış hesapladılar. Cesur bir halka, hayatta kalmak için mücadele veren, tarihi mücadelelerle dolu bir halkla yüz yüze geldiler” diye konuştu.

Yazıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya asker göndermesinden aylar önce ise Papa Francis’in bir ülke lideriyle bir araya geldiği sırada NATO’nun “Rusya’nın kapısında havlamasının” bir şekilde savaşa teşvik sunabileceğine dair kaygılarını dile getirdiği belirtildi.

Francis’in o konuşmada “Belki bir şekilde kışkırtılan ya da önlenmeyen bu savaşın arkasındaki dramı tam olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Hristiyanların ruhani liderinin bu sözlerinin kendisini “Putin yanlısı” yapıp yapmadığı sorusuna “Hayır, değilim. Böyle birşey söylemek çok basit ve yanlış olur” yanıtını verdiği belirtildi.

Euronews