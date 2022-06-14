Nobel ödüllü Pataputyan Ermenistan’da

Nobel ödüllü moleküler biyolog ve nörolog Ardem Pataputyan Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Ermeni genç mezunlara hitap etti.

Nobel ödüllü bilim insanı Pataputyan, Yerevan’daki Amerikan Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Pataputyan, konuşmasında Amerikalı pedagog Horace Manny’nin “İnsanlık için bir şeyler yapana kadar ölmekten utanın” sözlerini hatırlattı.

Pataputyan, “Eğer ben başarılı olduysam kesinlikle siz de aynısını yapabilirsiniz” diye konuştu.

Pataputyan, “Sizin nesliniz, adil olmayan politikaların, kuralların ve toplumu uzun süredir etkileyen çeşitlilik, temsil ve erişim eksikliği gibi tıkanıklıkların yolunu açan nesildir. Kendinize ve sesinize güvenin” dedi.

Ardem Pataputyan, geçen yıl Nobel Tıp Ödülü’nü Fizyoloji Profesörü David Julius ile paylaşmıştı.

Pataputyan Beyrut’ta doğdu, daha sonra Lübnan iç savaşı sırasında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı ve burada akademik kariyerine başladı. Pataputyan Nobel Ödülü’ne ek olarak, bir çok başka prestijli bilimsel ödüllerin sahibi.

Amerikan Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Pataputyan bir süre daha Yerevan’da bulunup bazı bilim etkinliklerine katılacak.

Agos