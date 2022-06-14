Miss BDT yarışması

Miss BDT yarışması katılımcıları Tsitsernakaberd’deki Ermeni Soykırımı kurbanlarını anıyor

“Miss BDT” uluslararası güzellik yarışması, 17 Haziran’da Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde yapılacak.

Yarışmacılar, yarışmaya hazırlanmanın yanı sıra Sevanavank, Garni, Geğard, Noravank, Khor Virap gibi, Ermenistan’daki çeşitli ilgi çekici yerleri ziyaret ediyor.

Yarışmanın organizatörleri, yarışmaya katılanları Ermenistan tarihi ile tanıştırmaya çalışıyor.

Programda öngörülen en önemli ziyareti yeri Tsitsernakaberd oldu.

Soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundular.

Yarışmanın kurucusu Nairi Mnatsakanyan, Ermenistan’da bu tür büyük ölçekli projelerin düzenlenmesinin sadece turizmin gelişmesini değil, aynı zamanda diğer ülkelerin katılımcıları aracılığıyla Ermenistan için önemli konuların gündeme getirilmesini de desteklediğini vurguladı.

“Tsitsernakaberd ziyareti, zorunlu ziyaretler listesindeydi.

Herkes klasik kıyafetler içinde, isteyerek geldi, çünkü nereye gittiklerini çok iyi anladılar.

Amacımız sadece Ermenistan’da bir güzellik yarışması düzenlemek değil, aynı zamanda uluslararası bir yarışma ile Ermenistan için önem arz eden konuları gündeme getirmektir”,- diye ekledi yarışmanın direktörü Rubina Grigoryan.

Ermenistan Kamu Radyosu