Futbol, Ermenistan’a taşınacak

FIFA ve UEFA başkanları Ermenistan’ı ziyaret edecek ve Tsovagüğ’de bulunacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Alexander Chafferin, Ermenistan’ı ziyaret edecek.

15-16 Haziran tarihlerinde Ermenistan Futbol Federasyonu’nun 30. kuruluş yıldönümüne adanmış etkinliklere katılacaklar.

Tsovagüğ köyünün küçük sahasında Fernando Hierro, David James, Kakha Kaladze, Levan Kobiashvili, Yura Movsisyan, Roman Berezovsky, Yuri Jorkaef, Edgar Manucharyan Razmik Grigoryan ve diğer ünlü futbolcuların katılacağı bir gösteri maçı yapılacak.

Ermenistan Kamu Radyosu