Azerbaycan’da Medya Kurultayı

Central Park Hotel’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenecek kurultayda, 35 ulusal ve yerel gazeteci bir araya gelecek. Kurultayın açılış konuşmalarını Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Medya Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Ahmet İsmayılov, Bakü Büyükelçisi Cahid Bağcı ve Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı yapacak. Program, ‘Karabağ Zaferinde Azerbaycan-Türkiye Medyasının Rolü’ ve ‘Türk Dünyası Medya İş Birliği Arayışları’ başlıklı panellerle devam edecek. Üç gün sürecek olan programda Şuşa şehri de ziyaret edilecek. Hürriyet Gazetesi