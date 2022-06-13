Papa Fransis, İran’ı küresel meselelerdeki cesaretinden dolayı övdü

Geçtiğimiz ay Vatikan’a giderek Papa Fransis ile görüşen Ayetullah Arafi, Medreseler Kurumu Müdür Yardımcıları Toplantısında bu ziyareti ve Papa Fransis ile görüşmesi ile ilgili bilgi verdi.

Papa Fransis’in İran’a 3 nedenden dolayı saygı duyduğunu dile getirdiğini kaydeden Ayetullah Arafi, ”Papa şöyle konuştu: Tarihinizi okudum ve zengin geçmişinize inanıyor ve buna saygı duyuyorum. Büyük zorluklarla karşı karşıya olmanıza rağmen dini sisteme sahip dünyanın tek ülkesisiniz ve bir Latin Amerikalı olarak İran’ın çeşitli küresel konulardaki cesareti, yiğitliği ve korkmazlığını beğeniyorum” diye açıkladı.

Bu görüşmede Devrim Lideri Ayetulla Hamanei’nin mesajını Papa Fransis’e ilettiğini dile getiren Ayetullah Arafi, ”Papa bu mesajı aldıktan sonra Ayetullah Hamanei’ye selamlarını iletti ve mesajdaki hususları kabul ettiğini ifade etti” diye konuştu.

Ayetullah Arafi, ”Papa’ya siz Latin Amerikadansınız dedim ve Ayetullah Hamanei de bu hususa vurgu yaptı. Bizim için 3. Dünya bölgesinden ve emperyalistlerle mücade eden bir Papa’nın olması saygıdeğer bir şeydir. Papa’nın mazlumları savunmadaki bazı eylem ve söylemleri övgüye değerdir” diye ekledi.

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