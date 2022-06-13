MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu: Yunanistan’a müsamaha göstermeyeceğiz

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Türkiye’nin yürüyüşüne engel olmak isteyenlere asla taviz vermeyeceklerini belirterek, “Anadolu’dan Türklüğü yok etmek isteyenlerin kurdukları her oyunu bozacağız.

Yunanistan’ın saldırgan ve yayılmacı politikasına müsamaha göstermeyeceğiz. NATO’yu fiilen PKK/YPG ittifakına dönüştürmeye çalışanlara fırsat tanımayacağız” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, “Adım Adım 2023 – İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında İstanbul’un Esenyurt ilçesinde konuştu. Aksu konuşmasında, Türkiye’yi zora sokmak için ekonomik gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde fiyat artışlarının olmasının geri planında, Türkiye’den intikam almayı hedefleyen mihraklar olduğunu söyledi:

“Şüphesiz toplumsal meseleler bizim de meselemizdir. Bunlara çözüm üretmek için çaba sarf etmek görevimizdir. Bununla birlikte Türkiye’ye karşı tertip edilmiş alçak kampanyaları görmek gerektiği de açıktır. Son yıllarda yoğun bir şekilde maruz kaldığı dayatmalara, ekonomik ve siyasi baskılara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha güçlü bir şekilde karşılık verebilen Türkiye, egemenlik haklarımıza yönelik oyunları bir bir bozmuştur.”

‘CHP ATATÜRK’ÜN DÜŞMANLARINA DOST OLDU’

Türkiye’nin gelişmesinden, güçlenmesinden, demokratik kazanımlarından, uluslararası alandaki etkinliğinden rahatsızlık duyan güçlerin yalan ve iftira siyasetine devam ettiğini bildiren Aksu, şöyle sürdürdü: “CHP, İP ve zillet ittifakının diğer ortakları, yalan siyasetinde, felaket tellallığında buluşsalar da Türk milleti bu iftira siyasetine prim vermeyecektir. Bugün takip ettiği siyasetle CHP; Türkiye’nin gerçekleriyle, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla bütünüyle çatışan hale bürünmüş, Atatürk’ün düşmanlarına dost olmuştur. Milletten umudunu kesen CHP, Türkiye’ye karşı cephe açarak milli irade yerine emperyalist güçlere bel bağlamış, PKK, FETÖ ve Türkiye hasımlarının diliyle konuşur olmuştur. CHP’nin İstanbul İl Başkanı, devlete ‘seri katil’ diyen, asılsız Ermeni soykırım iddialarına sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk demeyen; büyükşehir belediye başkanı ise Pontusçulara kucak açan, İstanbul’un her sıkıntısında İstanbul’u terk eden birisidir.”

“Türkiye’nin yürüyüşüne engel olmak isteyenlere asla taviz vermeyeceğiz. Anadolu’dan Türklüğü yok etmek isteyenlerin kurdukları her oyunu bozacağız. Yunanistan’ın saldırgan ve yayılmacı politikasına müsamaha göstermeyeceğiz. NATO’yu fiilen PKK/YPG ittifakına dönüştürmeye çalışanlara fırsat tanımayacağız.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/mhp-genel-baskan-yardimcisi-aksu-yunanistana-musamaha-gostermeyecegiz-320778