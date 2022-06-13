İran’ın UAEK’nın Kararına Verdiği Yanıt Kesin ve Uygun Bir Yanıttı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade bugün düzenlenen basın toplantısında UAEK Güvernörler Kurulu’nun kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipzade yaptığı açıklamada Güvernörler Kurulu’nun kararının tamamen planlanmış politik bir eylem olduğunu vurgulayarak “Söz konusu karar İran ve UAEK arasında kararlaştırılan yolda sorun oluşturdu. 5 Mart tarihinde İran ve UAEK’ın ortak bildirgesi temelinde bazı gidiş gelişler yaşandı ve Grossi’nin söz konusu üslup ve ifade değişimi onun özel bir merkezden komut aldığını gösteriyor. Kesinlikle söz konusu teknik olmayan politik eylemi yanıtsız bırakamazdık, dolayısıyla biz de uygun adımlar attık.” şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasının devamında “Bizim attığımız adımlar katı ve onların eylemine uygun bir şekilde gerçekleşti. Onlar söz konusu kararın formalite ve tavsiye içerikli olduğunu söylese bile bir şey değişmiyor çünkü söz konusu karar için bir gereklilik söz konusu değilse, başka bir yolu seçmeleri gerekiyordu.” dedi.

Hatipzade UAEK Başkanı Rafael Grossi’nin işgal edilmiş Filistin topraklarına yolculuğuna dair “70 yılı aşkındır bölgemizde uluslararası düzeyde en çok süreklilik gösteren terör, savaş peşinde olma davranışları gösteren eylemci ve isyancı bir rejim ile karşı karşıyayız. Söz konusu rejim uluslararası hukukla alay etmek için hiçbir çabayı ardına bırakmamış. Tüm bunları da bazı iddialı ülkelerin finansal destekleriyle yapıyor. UAEK Genel Müdürü’nün ajansın bir çalışanı olarak bu uluslararası kurumu kanundan sürekli kaçmakta olan böylesi bir rejimin kontrolüne bırakmasından teessüf ederiz. Grossi’nin söz konusu yolculuğu herhangi diğer diplomatik olmayan bir eylemde olduğu gibi mesajı gayet açık. UAEK Genel Müdürü’nün tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda endişelenmesi gerekiyor. UAEK ana sözleşmesine göre bu konuda kesin bir görevi vardı ancak Grossi yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde, yanlış şahıslarla görüştü. Biz kendi yanıtımızı verdim ve bu yaklaşımın düzeltilmesini umuyoruz.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venezuela Cumhurbaşkanı’nın İran ziyaretine değindikten sonra “Yarın da Pakistan Dışişleri Bakanı Tahran’a gelecek. Türkmenistan Cumhurbaşkanı da İran’a gelecek. Ermenistan Parlamento Başkanı da bu hafta İran’ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın ziyaretleri ise önümüzdeki hafta takip edilecek.” ifadelerine yer verdi.

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