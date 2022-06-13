Euronews: Unutun Fransa’yı, Ermenistan şarap üretiminin merkezidir

Avrupa’nın önde gelen uluslararası haber kuruluşu Euronews, Ermeni platosunu şarap yapımının en eski anavatanı olarak ilan ederek “Fransa’yı unutun: “Ermenistan şarap üretiminin merkezidir” başlıklı bir haber yaptı.

Euronews, “8000 yıllık Ermeni bağcılık geleneklerinin ve 6000 yıllık şarapçılık kültürünü anlatarak şarap denilince en eski şarap üretim bölgelerinden biri olan Ermenistan’ın gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan’da son zamanlarda açılan Şarap Tarihi Müzesi’nde yer alan benzersiz sergilerin ziyaretçilere Ermeni şarapçılık geçmişine giden yolu açtığının önemine vurgu yapan kaynak modern çözümleri sayesinde bölge, din, kültür ve tıbbın Ermeni şarabı ile derin bağlantısını gösterdiğini belirtiyor.

“Müze, Yerevan’a 30 km uzaklıkta, 8 metre derinliğindeki bazalt kayaların içinde yer alan Armenia Wine Şaraphanesi’nde yer almaktadır. Bir yeraltı tünelinden geçerken dev bir şarap mahzenine giriyormuş gibi hissediyorsunuz. Müzedeki arkeolojik ve etnografik eserler, şarabın Ermenilere beşikten cenaze törenine kadar nasıl eşlik ettiğini gösteriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Müzenin eski şarapçılık kültürünü popülerleştirme eğilimini önemseyen Euronews, Ermenistan’ın gerçekten şarap yapımının beşiği olduğunu kanıtlayan bibliyografyanın varlığına dikkat çekiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu