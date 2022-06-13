Ermenistan, Haziran tatillerinde Rus turistlerin ikinci favori destinasyonu

Ermenistan, Haziran ayında kutlanan “Rusya Günü” bayram tatili vesilesiyle Rus turistlerinin yurtdışına öngördükleri tatil ziyaretleri listesinde, onların en çok tercih ettiği ikinci destinasyondur.

Uçak bileti arama ve satın alma hizmeti Aviasales’e göre, Ermenistan rezervasyonların %2․6’sını oluşturuyor.

RIA Novosti, rezervasyonların %4’ünü oluşturan Türkiye’ye daha fazla turistin seyahat etmeyi planladığını bildirdi.

Rezervasyonlara göre üçüncü sırada, biletlerin %1․2’sini oluşturan Kazakistan yer alıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu