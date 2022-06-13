Ermeni Palu Kalesi ve ilginç tarihi hikayelerini (Foto)

Balu (Palu), Batı Ermenistan’da, Diyarbakır ilinin Arğanamaden ilçesinde yer almaktadır. Tarihi Ermeni Balahovit eyaletine tekabül ediyor.

Efsaneye göre, geniş kiraz ormanından dolayı Balahovit denilmiştir.

Geçen yüzyılın ortalarında Balu civarında çok büyük ve uzun ağaçların korunduğuna dair kayıtlar var.

Antik çağda Palu Kalesi’nin kurulduğu kentin yakınındaki yüksek kayalık, Mesrop Mashtots’un yedi hafta kaldığı ve keşfettiği Ermeni harflerini işlediği iddia edilen Mesrop Dağı olarak adlandırılmıştı.

Burada Urartulu Ermeni Kral Menua I’in (MÖ 9-8. yy) 29 satırlık çivi yazılı bir yazıtı bulunmuştur. 19. yüzyılın ortalarında kale yıkılmış, oylarını kaybetmiş ve görkemini kaybetmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu