El Hosn Kalesi Restorasyonunun İlk Aşaması Tamamlandı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HOMS – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Süryani Patrikhanesi İmar ve Antakya ile Tüm Doğu Süryani Ortodoks Patrikhanesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında, El Zahir Baybars ve Kilise Kuleleriyle Osmanlı evini kapsayan El Hosn Kalesi restorasyonunun ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Kültür Bakanı Dr. Lubana Muşavvah, birinci aşamanın çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere verdiği demeçte, tüm bu deneyimlerin bu yerde buluşmasının, bu mekana duydukları sevgiyi gösterdiğini, o heybetli kalenin ve iyi yatırımının bölgeye fayda sağlayacak şekilde optimal bir şekilde yapıldığını belirterek, ilk restorasyon aşamasının bitiminden sonra ikinci etabın da başlayacağını ifade etti.

Muşavvah, kalenin tanık olduğu restorasyon projesinin, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün temsil ettiği Kültür Bakanlığı, Süryani Otoritesi Aziz Efram ve Antakya Üniversitesi’nden çok sayıda araştırmacının bir arkeolojik alan ve büyük bir kültürel yapı olarak kaleyi dikkate alarak yürüttüğünü belirtti.

Süryani Ortodoksları için Antakya ve Tüm Doğu Patriği, dünyadaki Süryani Kilisesi’nin en yüksek başkanı Mar Ignatius II. Efram, El Hosn Kalesinin tanık olduğu ortaklık durumunun varlığının ilk adımı olduğuna dikkat çekerek, eski eserleri restore etmek ve hayata döndürmek için, restorasyon ve rehabilitasyon için gerekli olanı sağlayan Macar tarafının katılımıyla eski eserler üzerinde bir araştırma yapmak için yetenekli Suriyeli kadroların bir araya gelmesiyle tamamlandığını vuguladı ve: “Bugün bu kaledeki varlığımız mirasımıza tanıklık eden yüzlerce tarihi arkeolojik alana sahip medeni bir halk olduğumuzu doğrulamaktadır” dedi.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Muhammed Nezir Awad, Al Hosn Kalesi’nin Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı en önemli Suriye anıtlarından biri olduğunu, Al Zaher Baybars Kulesi’nde ilk etap restorasyon çalışmalarının sona erdiğini belirterek, Müdürlüğün, Macar Misyonu ve Süryani Teşkilatı Aziz Efram arasındaki mevcut işbirliğinin restorasyonuna yol açan önemine işaret etti.

Al Hosn Kalesi Müdürü Mühendis Hazım Hanna, birinci etapta yapılan çalışmaların, Al Zahir Baybars kulesi ve çevresi ile bodrum katının restorasyonunu kapsadığını, bitişiğindeki merdivenlerin yanı sıra kulenin merdivenlerini izole ettiğini, batı salonuna girişin, mevcut kemerlerin, Sultan Kalawun Kulesi’nin restore edilmesi ve kilisenin ahşap kapı ve pencerelerinin kapatılarak içlerindeki çizimlerin nemden korunmasının sağlandığını söyledi.

Hanna, ilk etapta çatısının yalıtıldığı, demir kapı ve ahşap pencerelerin yerleştirildiği Osmanlı evinide kapsadığını ve şu anda Suriye-Macar misyonunun karargahı olarak kullanıldığını, ikinci aşamanın ise kalenin kuzeyinde bulunan at ahırı duvarının desteklenmesini içerdiğini söyledi.

Homs Valisi Müh. Bessam Parsik, ziyaretçilerin uğrak yeri olan dünyanın en önemli kalelerinden biri olan Al Hosn Kalesi’nin tanık olduğu restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının ziyaretçi sayısının artmasına katkı sağlayacağını belirterek, kalenin ve turizm rolünün, çevredeki bölge için bir turizm geliştirme direği olarak insanlara yerel iş fırsatları sağladığını vurguladı.

Bilineceği üzere Macar misyonu 2014 yılında teröristlerden kurtarılması ardından 2017 yılında El Hosn kalesinde çalışmaya başladı.

SANA