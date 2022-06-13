Bolsopod: İstanbul Ermenilerinin Kültür Noktası

Podcastte Batı Ermenicesi ve Türkçe yayınlar yapılacağı gibi Ermeni parodisi, müziği ve mimarisi alanlarında içerikler yer alıyor.

Ermeni kültürüne odaklanan Bolsopod podcasti Friedrich-Ebert-Stiftung ve Podfresh’in desteğiyle yayına başladı. Podcastte Ermeni parodisi, müziği ve mimarisi alanlarında içerikler, Batı Ermenicesi ve Türkçe olarak sunuluyor.

Ermeni kültürü ve dilini korumak amacıyla hazırlanan podcast bölümleri Spotify üzerinden dinlenebiliyor.

Podcast, İstanbul Ermeni topluluğundan bir grup genç tarafından oluşturuldu. Bölümler İren Bıçakçı, Serli Hobikoğlu, Yeraz Çağlayan, Arpen Çınar, Ayk Gezer ve İşhan Erdinç tarafından kaydediliyor. Podcastler aracılığıyla UNESCO’nun yok olma tehlikesi altındaki dillerden biri olarak nitelendirdiği Batı Ermenicesi’ni yaşatmak hedefleniyor.

“İstanbul Ermenilerinin Kültür Noktası” ismiyle çıkan Bolsopod podcastinde “Ayk ile İlginç Hikâyeler”, “Yeraz’ın (Not)a Defteri”, “Lusamud, Hayeren Parodi” ve “İşhan’dan Sorular” isimli bölümler yer alıyor.

Podcastin şu ana kadar yayınlanmış beş bölümü bulunuyor.

“İşhan’dan Sorular” kısmının ilk podcastinde İşhan Erdinç Agos gazetesinin Ermenice sayfaları editörü Pakrat Estukyan ile Mıgırdiç Margosyan’ın Ermeni edebiyatına katkılarını konuşuyor.

İren Bıçakçı ve Serli Hobikoğlu’nun sunduğu bölümde ise mimar Hovsep Aznavur konu edilirken Ayk Gezer fotoğraf sanatçısı Silva Bingaz’ı ağırlıyor. Diğer bölümlerde ise Yeraz Çağlayan Sirvart Karamanuk’un müzikal hayatını ele alırken Arpen Çınar Medz Bahk (Büyük Oruç) ile ilgili bir diyalog üzerine konuşuyor.

(MD/AÖ)

bianet