Avrupa Konseyi raporu: Dağlık Karabağ İhtilafı henüz çözülmedi

Avrupa Parlamentosu, Doğu Ortaklığı bölgesindeki güvenlik sorunları hakkında bir rapor yayınladı.

Raporda, Azerbaycan’ın kışkırttığı 44 günlük Karabağ savaşının Güney Kafkasya’daki statükoyu değiştirerek binlerce can kaybına yol açtığı da belirtiliyor.

Raporda, Avrupa Parlamentosu tarafından Mayıs 2021’de kabul edilen ve Azerbaycan’dan tüm Ermeni tutsakların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden karara tekrar değiniliyor.

Dağlık Karabağ ihtilafının henüz çözülmediği vurgulanan raporda Avrupa Parlamentosunun, Ermenistan-Azerbaycan sınırında devam eden gerilimlerden duyduğu derin endişeyi dile getirdiği ve Dağlık Karabağ’a giden ana gaz boru hattının Mart ayında hasar gördüğünü ve bölgeyi enerjiye erişiminden mahrum bıraktığını hatırlattığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu, esirlerin ve tutsakların tamamen serbest bırakılması da dahil olmak üzere insani sorunların çözümü, meçhul kurbanların akıbeti, mayın temizlemenin teşviki, Dağlık Karabağ’daki sivil nüfusun güvenli bir şekilde ve serbest dolaşımının sağlanması ve ihtilafta zarar gören nüfusa yardım sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu