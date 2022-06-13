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47 aydın ve gazeteciden Garo Paylan’a destek açıklaması: “Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz”

2022-06-13

“Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur. Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür. Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur. Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.”

Aralarında gazeteci ve avukatların bulunduğu 47 aydın, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifini Meclis’te verdikten sonra tehdit ve hakaretlerle karşılaşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’la dayanışma gösteren ortak bir açıklama yayınladı.

‘Bizler Garo’nun arkadaşlarıyız’ başlığıyla yayımlanan açıklamada Paylan’a karşı hakaret, tehdit, nefret kampanyalarına tepki gösterildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bizler Garo’nun Arkadaşlarıyız. Garo Paylan bizi şahsen tanısa da, tanımasa da arkadaşlarıyız ve onun yanındayız. TBMM’ye verdiği “Ermeni Soykırımının Tanınması ve Soykırım Faillerinin Adlarının Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında yasa teklifi nedeniyle Garo Paylan saldırı altında. İktidar ile muhalefet bu saldırı cephesinde birleşti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ondan “hadsiz” diye bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “TBMM’nin, haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini mutlaka yapacağına inanıyorum” diyerek yargıya talimat verdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, hakkında “hukuki takibat” yapacaklarını söyledi.

Biz bu süreci iyi biliyoruz. Bu topraklar, hakkında dava açılan, bu davayla ırkçıların hedefi haline getirilen Hrant Dink’in katline tanık oldu. Ayrıca sosyal medyada Garo Paylan’a karşı hakaret, tehdit, nefret kampanyası açıldı. Bu tehditlerin devam ettiğini öğrendik.

Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur. Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür. Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur. Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.

Her fırsatta, her tehdide, her hakarete karşı sesimizi yükseltecek, kamusal alana çıkarak, “BİZ GARO’NUN ARKADAŞLARIYIZ VE ONUNLA OMUZ OMUZAYIZ” diyeceğiz. Garo Paylan’ın can güvenliği için endişe eden herkesi Garo’nun Arkadaşı olmaya çağırıyoruz.”

İmzacılar

  1. Ahmet Çakmak

  2. Ali Bayramoğlu

  3. Ali Duran Topuz

  4. Ayşe Gözen

  5. Ayşegül Devecioğlu

  6. Ayşe Günaysu

  7. Baskın Oran

  8. Bingöl Elmas

  9. Cengiz Aktar

  10. Defne Sandalcı

  11. Dilek Gökçin

  12. Emel Kurma

  13. Erdal Doğan

  14. Eren Keskin

  15. Ferhan Umruk

  16. Güliz Sağlam

  17. Fırat Aydınkaya

  18. Gülseren Yoleri

  19. Güllistan Yarkın

  20. Hasan Cemal

  21. Hayrettin Pişkin

  22. İlhan Kılıç

  23. İlkay Akkaya

  24. İlkay Alptekin Demir

  25. İnci Hekimoğlu

  26. İsmail Beşikci

  27. Jiyan Kaya

  28. Leman Yurtsever

  29. Meral Çıldır

  30. Murat Çelikkan

  31. Nadire Mater

  32. Necmi Demir

  33. Nesrin Sungur

  34. Nimet Tanrıkulu

  35. Nur Sürer

  36. Özge Akyüz

  37. Öztürk Türkdoğan

  38. Ramazan Kaya

  39. Recep Maraşlı

  40. Sırrı Sakık

  41. Suavi

  42. Tuğrul Eryılmaz

  43. Ümit Efe

  44. Vivet Kanetti

  45. Yıldırım Türker

  46. Zeynep Ceren Boztoprak

  47. Zeynep Oğuz

Serbestiyet

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