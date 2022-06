47 aydın ve gazeteciden Garo Paylan’a destek açıklaması: “Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz”

“Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur. Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür. Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur. Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.”

Aralarında gazeteci ve avukatların bulunduğu 47 aydın, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifini Meclis’te verdikten sonra tehdit ve hakaretlerle karşılaşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’la dayanışma gösteren ortak bir açıklama yayınladı.

‘Bizler Garo’nun arkadaşlarıyız’ başlığıyla yayımlanan açıklamada Paylan’a karşı hakaret, tehdit, nefret kampanyalarına tepki gösterildi.

Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bizler Garo’nun Arkadaşlarıyız. Garo Paylan bizi şahsen tanısa da, tanımasa da arkadaşlarıyız ve onun yanındayız. TBMM’ye verdiği “Ermeni Soykırımının Tanınması ve Soykırım Faillerinin Adlarının Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında yasa teklifi nedeniyle Garo Paylan saldırı altında. İktidar ile muhalefet bu saldırı cephesinde birleşti.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ondan “hadsiz” diye bahsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “TBMM’nin, haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini mutlaka yapacağına inanıyorum” diyerek yargıya talimat verdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, hakkında “hukuki takibat” yapacaklarını söyledi.

Biz bu süreci iyi biliyoruz. Bu topraklar, hakkında dava açılan, bu davayla ırkçıların hedefi haline getirilen Hrant Dink’in katline tanık oldu. Ayrıca sosyal medyada Garo Paylan’a karşı hakaret, tehdit, nefret kampanyası açıldı. Bu tehditlerin devam ettiğini öğrendik.

Hatırlatıyoruz: Bu devlet ve devleti temsil eden tüm yetkililer, milleti temsille görevli tüm siyasiler, emniyet teşkilatı, mülki amirler, hepsi Garo Paylan’ın güven ve huzur içinde yaşamasından sorumludur. Onu nefrete karşı korumakla yükümlüdür. Biz Garo’nun Arkadaşları olarak ayrıca belirtiriz ki, Garo Paylan’ın güvenliğinden bu toplum da sorumludur. Bizler de sorumluyuz. Ona yönelik tüm tehdit ve hakaretleri kendimize yapılmış sayıyoruz.

Her fırsatta, her tehdide, her hakarete karşı sesimizi yükseltecek, kamusal alana çıkarak, “BİZ GARO’NUN ARKADAŞLARIYIZ VE ONUNLA OMUZ OMUZAYIZ” diyeceğiz. Garo Paylan’ın can güvenliği için endişe eden herkesi Garo’nun Arkadaşı olmaya çağırıyoruz.”

İmzacılar

Ahmet Çakmak Ali Bayramoğlu Ali Duran Topuz Ayşe Gözen Ayşegül Devecioğlu Ayşe Günaysu Baskın Oran Bingöl Elmas Cengiz Aktar Defne Sandalcı Dilek Gökçin Emel Kurma Erdal Doğan Eren Keskin Ferhan Umruk Güliz Sağlam Fırat Aydınkaya Gülseren Yoleri Güllistan Yarkın Hasan Cemal Hayrettin Pişkin İlhan Kılıç İlkay Akkaya İlkay Alptekin Demir İnci Hekimoğlu İsmail Beşikci Jiyan Kaya Leman Yurtsever Meral Çıldır Murat Çelikkan Nadire Mater Necmi Demir Nesrin Sungur Nimet Tanrıkulu Nur Sürer Özge Akyüz Öztürk Türkdoğan Ramazan Kaya Recep Maraşlı Sırrı Sakık Suavi Tuğrul Eryılmaz Ümit Efe Vivet Kanetti Yıldırım Türker Zeynep Ceren Boztoprak Zeynep Oğuz

Serbestiyet