İstanbul Su Müzesi açılıyor

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Recep Ali, Ercan ve Ergün Topçu kardeşlerin sahibi olduğu armatür fabrikasında kurulan İstanbul Su Müzesi’nde; Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi ilk yıllarına ait olan bu eserler sergilenecek.

Önümüzdeki günlerde kapılarını ziyaretçilere açacak müzede; su ve su kültürüne ait 3 bine yakın eser yer alıyor. İki teşhir salonundan oluşan 800 m2’lik alanda kronolojik, bazı bölümlerde de tematik eserler sergilenecek.

SABAH’a konuşan İstanbul Su Müzesi Koordinatörü Dr. Ercan Topçu, müzede bin 500 – 2 bin yaşına kadar eski muslukların sergilendiğini söyledi. Ali Recep Topçu da, “Eserlerin her birinde el izi, gönül izi, göz izi ve ecdad var. Bu eserler bizi anlatıyor” diye konuştu.

Sabah Gazetesi