Çavuşoğlu: Rum tarafı, ‘güven artırıcı adımlar’ diye eski gündeme getirdikleri müzakereleri yeniden satmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Rum tarafı, ‘güven artırıcı adımlar ya da tedbirler’ diye eski gündeme getirdikleri müzakereleri yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor.(Kıbrıs konusunda) Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil” dedi. Muhammet İkbal Arslan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lapta bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, Çavuşoğlu’nun yanı sıra, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milletvekili Ali Şan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da yer aldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’den KKTC’ye selamlar getirdiğini söyledi. “Kıbrıs Türk halkı, bizim canımız, her şeyimiz, kıymetlimizdir.” diyen Çavuşoğlu, bugüne kadar KKTC ve Kıbrıs Türkü’nü hiç yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da yalnız olmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, KKTC temasları kapsamında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile buluştuklarını ve faydalı bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, yarın KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetiyle bir araya geleceklerini, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendireceklerini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “Rum tarafı, ‘güven artırıcı adımlar ya da tedbirler’ diye eski gündeme getirdikleri, müzakereleri sulandırmaya çalıştıkları konuları yeniden ambalajlayıp satmaya çalışıyor. Bizim tutumumuz belli ama her zaman beraber karar veriyoruz.” dedi. Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon hükümetinin içerisindeki siyasi parti başkanlarını da ziyaret edeceklerini belirten Çavuşoğlu, yoğun bir tempoda olmasına rağmen halkla buluşmak istediğini, KKTC’ye her geldiğinde farklı kesimden insanlarla buluşmaktan keyif aldığını söyledi. Çavuşoğlu, dünya genelinde önemli gelişmelerin olduğunu, dengelerin değiştiğini, krizler ve savaşların olduğuna değinerek, Türkiye’nin “gelişmeleri yönlendiren” ülkeler arasında olduğunu, bütün dünyanın da bunu böyle gördüğünü ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, “(Türkiye’nin dünyada gelişmeleri yönlendiren ülke olması) Bu da durup dururken olmaz. İzlediğin ilkeli, dengeli, adil ve objektif politikalar sayesinde olur. Bu aynı zamanda gücünüzle orantılıdır. Oyunu kurabilmek için de güçlü olacaksınız, size karşı kurulan oyunları bozmak için de güçlü olacaksınız. Sahada da masada da güçlü olacaksınız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde, sahada ve masada güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü bir KKTC demektir.” diye konuştu. Türkiye’de de birtakım sıkıntılar yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, bunların aşılabileceğini, millet olarak çok zor badireler atlattıklarını söyledi. “Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil”

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kurulan oyunları bozabilmenin önemine değinerek, şöyle devam etti: “Biz artık Kıbrıs’ta da ezberleri bozduk. Yıllardır federasyon için müzakere yaptık fakat malumunuz, Rum tarafı, sizlerle hiçbir şey paylaşmak istemediği için federasyonla ilgili ortaya çıkan tüm planları, modelleri, çalışmaları ve projeleri reddetti. Masayı da her seferinde devirdi. Crans Montana öncesinde ‘son kez federasyon için müzakere ediyoruz’ demiştik. Bundan sonra egemen eşitlik var, siyasi eşitlik değil. Yani iki devletli çözüm. Yan yana yaşayacak iki devlet kendi arasında her türlü iş birliğine gidebilir, bu gayet doğaldır. Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini herkese kabul ettirmek için çalışıyoruz.” Geçen yıl Cenevre’de yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısını kendilerinin önerdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu görüşmede de düşüncelerini (iki devletli çözüm) net bir şekilde ifade ettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, düşüncelerinin yanı sıra çözüm önerilerini de masaya koyduklarını vurgulayarak, Maraş açılımı gibi hamleler yaptıklarını kaydetti. Güven artıcı adımlar konusunu desteklediklerine değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Genel anlamda çözümün içerisindeki bazı önemli unsurları içerisinden çıkarıp, güven artırıcı önlemler ya da adımlar olarak pazarlamaya çalışmalarının arkasındaki sebebi çok iyi biliyoruz, bu tür tuzaklara da hiçbir zaman düşmeyiz. Rum tarafı samimiyse, Kıbrıs Türkü’nü eşit olarak görmek istiyorsa, siyasi egemenliğini tanıyacak ve böylece iş birliğine gidebiliriz. Hidrokarbon konusunda Rum tarafı, ‘Kıbrıs Türkü’nün hakları var’ diyor ama ‘gelin hakça paylaşım konusunda bir anlaşmaya varalım’ dediğimiz zaman bile ‘belki sonra’ demeye başlıyor, bu tür iş birliğine bile yanaşmıyor. Yıllardır Türkiye ve KKTC’nin teklifleri ortada. Biz, hem Kıbrıs Türkü’nün hem de Türkiye’nin haklarını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Bu anlamda gereken adımları atıyoruz ama hakça paylaşıma var olduğumuzu da gerek Avrupa gerek de tüm dünyaya gösteriyoruz, bu anlamda da ilkeliyiz.” diye konuştu. Çavuşoğlu, KKTC ile Türkiye olarak emin adımlarla yürüyeceklerini, KKTC’de kurulan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisinden oluşan koalisyon hükümetine de her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da kısa bir süre sonra Ada’ya geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, birkaç gün burada kalarak devam eden projeler ve ihtiyaçları yerinde göreceğini belirtti. AA